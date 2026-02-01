Detuvieron a una mujer y recuperaron un celular

• Fue en el marco de la investigación de un ilícito

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Ramón Bini aprehendieron a una mujer de 27 años imputada en un hecho de hurto, en el barrio 12 de Octubre y recuperaron un teléfono celular.

El hecho se registró días atrás y los uniformados de la mencionada dependencia fueron hasta la vivienda ubicada en calle O’Higgins al 5.600, donde se entrevistaron con la damnificada de 43 años.

Ella denunció que malvivientes aprovecharon su ausencia para ingresar por una puerta posterior del domicilio que no tenía sistema de seguridad y le sustrajeron un celular Motorola Moto G23.

Allí labraron las actuaciones procesales, mientras que el personal de la Dirección de Policía Científica documentó el procedimiento.

En consecuencia, se inició una causa judicial por delito de “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Tras varios días de tareas de campo, se estableció la identidad de una mujer de 27 años, que fue aprehendida el viernes último con el celular denunciado como sustraído.

Todo fue trasladado hasta la dependencia policial, el bien reconocido por la denunciante y la detenida notificada de su situación legal, todo puesto a disposición de la Justicia provincial.