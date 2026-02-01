Esta semana se ofrecerán los tradicionales bolsones saludables

La Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local de la comuna capitalina informa a los vecinos y vecinas que esta semana tendrá continuidad la venta de los tradicionales bolsones saludables, en varios puntos de la ciudad, ofreciendo productos frutihortícolas de excelente calidad, a precios justos.

Los stands de comercialización estarán instalados el jueves 19 de febrero en de 8 a 12: Fotheringham y Yunka; Av. 9 de Julio esquina Irigoyen; Av. González Lelong y Pantaleón Gómez; Rivadavia y Pringles.

Los productos que se ofrecerá, en cuanto al bolsón de verduras contiene: papas, tomates, cebollas, zanahorias, morrones, lechuga o acelga, perejil, cebollita de verdeo y zapallo.

En tanto que el bolsón de frutas contiene: naranja, manzana, pera y pomelos.



