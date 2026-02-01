La justa necesidad de valorar las obras que trascienden a los hombres y sirven al bien común

-por Justo L. Urbieta-

Las muy altas temperaturas que obligan a tomar nota acerca de las recomendaciones médica alusivas a los horarios y precauciones en que se debe aprobar la exposición al sol en el actual verano, también tienen utilidad sobre otorgarle validez a quienes pregonan a favor de la defensa del medio ambiente y a quienes son acendrados estudiosos sobre el aún incomprendido tema del cambio climático.

Pero también para reconocer la validez de aquellas obras que no son ponderadas cabalmente pues son juzgadas en función de las ideologías o partidismo político y no de su verdadero valor para la recreación o asistencia de los diferentes grupos etarios de la comunidad.

El calor sofocante y el agregado de altos porcentajes de humedad y escasez de lluvias obliga a fijar la mirada en aquellos emprendimientos que tienden a morigerar los efectos de la canícula que desborda la paciencia de niños, adolescentes y adultos en todas sus categorías.

En este tiempo se han visto las piletas construidas en esta ciudad y el interior apiñada de visitantes ávidos de aliviar las consecuencias del calor en sus humanidades.

Uno de los sitios más concurridos en esta ciudad es el Parque Acuático “17 de Octubre” ubicado en un enclave conocido como Circuito Cinco o más precisamente barrio Eva Perón cuyo nombre original fuese Centenario, en alusión a los 100 años de la fundación de Formosa.

Allí se puede ver a diario a miles de personas que se convierten en las mejores relatoras acerca de la belleza del lugar y de la impecable organización que entornan su uso por parte de familias, grupos de amigos, profesionales, comerciantes, productores y políticos que dejaron de lado la prevención acerca de quien construyó la obra para lanzarse plenamente a disfrutarla.

En ocasión de inaugurarse la pavimentación total de la ruta 81 se le preguntó a Gildo Insfrán acerca de sus sensaciones en cuanto al hecho de ser un gestor del emprendimiento desde el mismo inicio de su gestión fue breve y terminante: “ Estas obras trascienden a los hombres para convertirse en propiedad de la totalidad del pueblo formoseño”.

La abundancia de agua- un atractivo que atrapa a grandes y chicos- la originalidad en el diseño de los coloridos y portentosos toboganes convierten al Parque Acuáticos “17 de octubre”- que en diciembre pasado celebró el tercer aniversario de su funcionamiento- en la cita obligada para la recreación familiar y comunitaria de los formoseños.

Es un paseo gratuito y la concurrencia ha crecido y modificado el movimiento social que fuese tradicionalmente desde los barrios hacia el centro de esta capital.

Ahora, se observa de modo cada vez más creciente la afluencia de los vecinos del centro hacia la periferia y en este caso hacia el barrio Eva Perón.

Sin dudas es el resultado de una planificación ya que el trajín hacia uno y otro ámbito y dirección se consolidó desde el mismo momento que fue habilitada la Autopista Ribereña, una obra que afirmó la integración de esas populosas barriadas con la zona céntrica de la ciudad.



