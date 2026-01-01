El área de Valor Agregado brindó capacitación a productores de Mansilla

En la mañana del jueves 5, el Instituto PAIPPA, a través del área de Valor Agregado, brindó una nueva capacitación a productores y emprendedores de la localidad de Lucio V. Mansilla.

Consistió en la elaboración de pickles con verduras de estación, aprendiendo de esta manera técnicas prácticas para conservar los productos frescos de la chacra.

Cabe remarcar que el objetivo de esta propuesta, es capacitar a los productores paipperos y emprendedores en la transformación de la materia prima aplicando las buenas prácticas de manufactura en el proceso.

Al respecto, el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el veterinario Rubén Casco, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y definió a la jornada como “muy buena, en donde se trabajó con producciones de las chacras y huertas de los paipperos con las realizaron exquisitas elaboraciones para llevar a sus casas o emprender”.

Asimismo, indicó que “se contó con una participación muy importante” y que en todo momento se mostraron “muy contentos y agradecidos”.

Para cerrar, Casco recordó que “esta es una actividad que se realiza en toda la provincia con el propósito de seguir fortaleciendo a los pequeños productores que, le permite comercializar y a su vez brindarle una alimentación nutritiva y de calidad a su familia”.







