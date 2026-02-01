Entrega de semillas: Productores resaltaron esta asistencia y el acompañamiento que les brinda el Gobierno provincial

También los intendentes de localidades que están en el Departamento Laishí marcaron su importancia dentro de las políticas públicas de la gestión del gobernador Gildo Insfrán.

El lanzamiento de la siembra de segunda de maíz, cucurbitáceas y hortalizas, que se llevó a cabo este jueves 26 en la colonia San Miguel, ubicada en la ruta provincial N°5, jurisdicción de Misión Laishí, fue valorado por los pequeños productores paipperos, quienes resaltaron especialmente la asistencia de semillas por parte del Gobierno de Formosa.

En la chacra del pequeño productor José Zayas se concentró la actividad que convocó a paipperos que residen en comunidades que, geográficamente, se encuentran en el Departamento Laishí.

Justamente, uno de ellos es Alberto Meza, de Colonia Yatay, quien destacó esta política provincial, porque representa una ayuda para los pequeños productores la entrega de semillas, que son de “muy buena calidad”.

Incluso, ante la situación económica se hace difícil afrontar su costo, por lo que más aún esta asistencia es valorada, gracias a la cual proyecta este año aumentar su producción.

“En principio, el año pasado había sembrado porotos, maíz amarillo y mandioca, y todo se destinaba a abastecer la demanda familiar; y ahora pienso sumar zapallo”, comentó.

Y aseguró que “el Gobierno provincial siempre está presente para los pequeños productores”, así que “con mucho gusto, si puedo llegar a aumentar mi producción, voy a donar una parte de ella a la escuela”, a partir del aporte solidario que se implementa como nueva metodología desde el Instituto PAIPPA, para lo cual también se coordina con los Municipios del interior el acompañamiento a las familias productoras.

En el mismo sentido otro de los productores presentes en este lanzamiento, de nombre Fabio Contrera, de San Hilario, señaló que él “por segunda vez” está participando de esta acción que busca fomentar el trabajo en las chacras, mediante una asistencia integral que se enmarca en las políticas del Modelo Formoseño.

La entrega de semillas resulta muy beneficiosa, subrayó y detalló que posee plantaciones de zapallo, melón y pepino.

Para esta segunda siembra, entonces, se propone continuar aumentando su producción, para lo cual consideró fundamental “la asistencia de semillas”.

Intendentes

También la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) recogió las declaraciones de intendente de Laishí, José Lezcano, quien resaltó la decisión política del gobernador Gildo Infrán de realizar “en cada región del territorio formoseño este lanzamiento, en donde más que nunca se pone en evidencia el trabajo conjunto que el Estado, con los Municipios, viene realizando con los productores”.

“Es un Estado presente” el que tiene Formosa, aseguró categórico, ya que “acompaña a los productores diariamente” a través de los “distintos organismos. Por eso es un orgullo ser parte del Modelo Formoseño que nos incluye a todos”, acentuó categórico.

A su turno, Aníbal García, intendente de Mansilla, valoró esta ayuda del Gobierno provincial para todos los paipperos, marcando que la entrega de semillas “es muy importante” para ellos.

Asimismo, indicó que desde el Municipio también se los “acompaña con la preparación del suelo”, acción promovida para acompañar al pequeño productor desde una visión de “justicia social” por pregona “nuestro conductor, el gobernador Insfrán”, en el “Modelo Formoseño”.















