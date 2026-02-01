El centro de salud de La Rinconada realizó atenciones integrales en la comunidad originaria 14 de Julio

El abordaje incluyó controles pediátricos, seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas, vacunación, entrega de medicamentos y una charla de promoción y prevención.

Un equipo del centro de salud de La Rinconada llevó adelante una jornada de trabajo en terreno en la comunidad originaria 14 de Julio, destinada a niñas, niños y personas adultas.

En total, se realizaron 50 atenciones generales y se completaron 20 carnets con vacunas del Calendario, tanto a residentes de la comunidad 14 de Julio como de comunidades aledañas.

La directora del centro de salud, enfermera Cecilia Fernández, explicó que se priorizó el control periódico del niño sano —desde recién nacidos hasta los seis años— “para acompañar el desarrollo y detectar de manera temprana posibles patologías de la infancia”.

Además, se efectuó el seguimiento clínico y farmacológico de pacientes con enfermedades crónicas, junto con controles de enfermería como medición de peso, tensión arterial y glucemia, según cada necesidad.

La jornada incluyó la entrega de medicamentos recetados para asegurar la continuidad de tratamientos, tanto en cuadros crónicos como en afecciones estacionales.

En materia de inmunización, se revisaron carnets y se completaron esquemas de vacunación en todas las edades.

Promoción y prevención

Como parte del abordaje, el equipo brindó una charla sobre prevención del dengue, higiene de manos y cuidados para evitar diarreas. “Estas instancias son clave para consolidar hábitos saludables y sostener conductas de cuidado en la vida cotidiana”, señaló Cecilia Fernández.

Por último, Fernández recordó que las prestaciones brindadas durante estas jornadas son gratuitas y están disponibles para la comunidad a través de la red de salud pública provincial.



