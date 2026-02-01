El Mercado Comunitario de Emprendedores impulsa el trabajo local en verano

En el Galpón “G” se concretó el último fin de semana la edición “Últimos días de vacaciones” del Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE). Desde las 20 horas hasta la medianoche se desarrollaron las exitosas jornadas de comercialización.

Este espacio de la Subsecretaría de Empleo del Gobierno de Formosa tiene como fin impulsar el trabajo local y fortalecer la economía, acompañando para eso el Estado a los emprendedores formoseños, brindándoles asesoramiento que los ayude a potenciar sus ideas para después plasmarlas, eligiendo un sector de trabajo.

En cuanto a esta edición, César Jara, quien forma parte del Área de Comercialización de la Subsecretaría de Empleo, indicó que participaron alrededor de 60 emprendedores de diferentes rubros.

Los emprendimientos, como se dirigen a distintos públicos, estaban divididos por sectores. Dentro de este espacio, en el de niños “había peloteros y otros juegos, además de toros mecánicos y también un patio gastronómico con panchos, hamburguesas y otras comidas”, describió.

Y agregó después que “el sector de artesanos contaba con un espacio matero, además un patio cervecero y el sector oriental”, donde Carmen Rivas, quien tiene su emprendimiento que se llama “Disfrutemos”, ahondó en cómo comenzó con la original idea de preparar comida coreana.

Contó que a esta propuesta gastronómica le anexó la de licuados, por lo que en el MCE son “dos espacios”; y agregó que cuenta con el apoyo de su esposo, hijo y su hermana, quienes la ayudan, por lo que es un emprendimiento “familiar principalmente”.

Según relató, originalmente, la idea de los platos orientales surgió desde el sector gastronómico, “donde también hay otro emprendimiento de una mujer que ofrece artículos coreanos”. Ella –reconoce Rivas- tuvo la iniciativa de sumar las comidas y entonces le enseñó a prepararlas. “Rápidamente tuvo una aceptación del público”, subrayó, ya que dijo que cuenta con varios clientes.

Entre los platos principales que elabora están la banderilla coreana y el pollo frito, “que tiene su forma particular de prepararse y es muy requerido”, puntualizó, mientras que desde hace ya un año y medio que prepara los licuados, “y todo es gracias al impulso” que le dio el Mercado Comunitario, aseguró muy contenta.

Quienes todavía no conocen su emprendimiento, lo pueden encontrar en Instagram como “Disfrutemos Formosa”, incluso, por esa red social toman pedidos particulares para cumpleaños o algún otro evento, sumó Rivas. “También llevamos el carrito o armamos la barra de tragos”, añadió.

Asesoramiento

Por último, desde la Subsecretaría de Empleo se puntualizó que el espacio del MCE se creó desde el Gobierno de Formosa con la intención de atraer al público e impulsar la economía local.

Ante cualquier inquietud o consulta se brinda asesoramiento en la Casa del Emprendedor en la calle Maipú 45, en la ciudad capital, que consiste en orientar a las personas acerca del tipo de rubro elegido, para lo cual existen diferentes áreas que abordan este tema.



