Enfermeros del Hospital de la Madre y la Mujer fueron capacitados sobre la importancia de la inmunización en su rol laboral

El equipo de Capacitación y Docencia del Hospital de la Madre y la Mujer brindó la capacitación “Vacunación en enfermería: Una herramienta fundamental para la protección del personal de la salud y del paciente”.

Fue este viernes 30 en la sala de reuniones del nosocomio y estuvo destinada al equipo de enfermería del lugar.

En ese marco, la licenciada en Enfermería y especialista en Infectología Susana Centurión fue la profesional a cargo de la capacitación, acompañada por Exequiel Giménez y Alfredo Amarilla en la parte de soporte técnico.

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con la especialista, quien explicó que la capacitación consistió “en dar a conocer cuáles son las vacunas que debe tener el personal de enfermería, los beneficios que trae el contar con el esquema completo y las consecuencias que pueden presentarse al no estar inmunizado”.

Especificó que las vacunas que debe tener el personal de enfermería son las de Hepatitis B, Triple Viral, Doble Adultos, Triple Bacteriana Acelular, COVID-19 y antigripal, mientras que quienes se desempeñan en determinadas áreas –como laboratorios- deben contar con otras más, como la dosis contra el meningococo y la Hepatitis A.

Enfatizó que la importancia de la inoculación en este equipo laboral “es justamente para preservar el estado de salud del profesional y del paciente”.

“Además, que estén inmunizados crea un ambiente de seguridad, confianza y de ejemplo ante la comunidad”, cerró.



