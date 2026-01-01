En esta semana, los casos COVID- 19 reflejaron un descenso

Si bien, esta época no es característica de las enfermedades respiratorias, el virus circula activamente en la comunidad. Por lo tanto, instan a seguir cumpliendo las medidas de prevención.

En la última semana se han realizado 1.107 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 40 de ellos resultados positivos a Coronavirus (Índice de positividad 3,6 %).

Del total, 14 son de Formosa, cinco de Villafañe, cinco de Clorinda, cuatro de El Colorado, tres de Belgrano, tres de Mansilla, dos de Palo Santo, uno de Las Lomitas, uno de Naick Neck, uno de Laguna Blanca y uno de San Martin Dos.

El total de casos activos, entonces, es 79, se registraron 73 altas, no hay pacientes internados y se realizaron 255 llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes.

En ese marco, desde el inicio de la Pandemia a la fecha, se diagnosticaron 153.434 casos, de los cuales se recuperaron 151.927 y fallecieron 1.351.



