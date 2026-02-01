El Gobierno de Formosa fortalece la asistencia alimentaria en comunidades originarias del oeste formoseño

Manteniéndose firme en su compromiso con un modelo de provincia inclusivo y equitativo, el Gobierno de Formosa, conducido por el gobernador Gildo Insfrán, concretó este jueves 19 una nueva entrega de módulos alimentarios destinados a familias de comunidades aborígenes del Departamento Ramón Lista.

En esta oportunidad, se distribuyeron alrededor de 2150 cajas alimentarias en las localidades de El Chorro, El Quebracho y Divisadero, en el marco del Programa Alimentario Provincial para Comunidades Aborígenes, una política pública sostenida íntegramente con fondos del Tesoro provincial.

La logística y distribución de los módulos se encuentra a cargo del Ministerio de la Comunidad, que despliega equipos de trabajo en territorio para garantizar el cumplimiento del cronograma bimestral, el cual alcanza a todas las comunidades qom, wichí y pilagá a lo largo y ancho de la provincia.

La jornada dio inicio en horas tempranas y contó con el acompañamiento del intendente de El Chorro, Alejandro Moreno; el presidente del Concejo Deliberante, Carlos Palavecino; y referentes comunitarios de la zona, reafirmando la presencia activa del Estado provincial en cada rincón del territorio.

Cabe destacar que esta política inclusiva es sostenida exclusivamente con recursos provinciales, luego de que el Gobierno nacional desistiera de las partidas destinadas a este fin. Frente a ese escenario, y por decisión política del gobernador Insfrán, el acompañamiento a las comunidades originarias no se interrumpió, garantizando la continuidad de una asistencia considerada esencial para miles de familias.

Al respecto, el intendente Alejandro Moreno, subrayó que “para las comunidades es una decisión acertada del gobernador acompañar a la gente en cada rincón de la provincia, haciéndose cargo de un programa que el Gobierno nacional de turno recortó”.

Asimismo, remarcó que “las decisiones del Gobierno nacional son totalmente contrarias a las que toma nuestro Gobernador, que decide estar presente con la gente los 365 días del año, más aún con este programa alimentario que es absolutamente necesario para las comunidades originarias”.

Por su parte, Adonías Gómez, cacique wichí de El Quebracho, puso en valor la política pública impulsada por el Gobierno provincial al señalar que “está siempre presente en estos lugares, así como en toda la provincia de Formosa, desplegando equipos a todos los rincones”.

En ese sentido, agradeció el acompañamiento constante y destacó que, además de la entrega alimentaria, “en el día de ayer (miércoles) también se hizo presente un equipo del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) con un importante operativo de salud, por lo que la comunidad está contenta y agradecida por la presencia y el acompañamiento permanente”.

Cada módulo alimentario está compuesto por productos esenciales de la canasta básica, entre ellos polenta, leche, yerba, arroz, fideos, harina, puré de tomate y latas de picadillo, además de productos dulces como azúcar y dulce de batata. Se trata de una caja diseñada para garantizar el acceso a alimentos fundamentales y acompañar de manera concreta la economía familiar.

La planificación de las entregas se organiza de manera bimestral, período que requiere del Ministerio de la Comunidad un importante despliegue logístico y operativo para garantizar la distribución comunidad por comunidad en todo el territorio provincial.

Este esquema se sostiene de forma ininterrumpida durante todo el año, cumpliendo estrictamente con un cronograma que alcanza a la totalidad de las comunidades aborígenes de la provincia, reafirmando así la presencia activa del Estado en cada rincón de Formosa.

Ante comentarios mal intencionados que sostienen que el Estado provincial no llega a determinados puntos del interior profundo, el cacique Adonías Gómez fue contundente al señalar que “hay gente que ni conoce nuestra zona y habla por hablar; la respuesta es lo que estamos viendo: el Gobierno asiste a las comunidades, no estamos abandonados, tenemos un Estado provincial que siempre está con la gente”.

Este Programa Alimentario Provincial no solo representa una acción concreta en materia de asistencia social, sino también una reafirmación del Modelo Formoseño, que coloca al ser humano en el centro de sus políticas públicas, garantizando inclusión, justicia social y un Estado presente que no especula, sino que actúa con decisión en los momentos difíciles, en cada punto del territorio provincial.







