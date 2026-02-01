Formosa: En 2025 se incorporaron cirugías programadas y especializadas en los hospitales distritales

Mientras el Gobierno nacional recorta y desfinancia la salud, Formosa fortalece su sistema público y acerca prestaciones al interior provincial.

La subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1º y 2º Nivel de Atención, la doctora Laura Filippini, señaló que “durante 2025 se incorporaron cirugías programadas y especializadas en los ocho hospitales distritales, como parte de una política sanitaria orientada a garantizar el acceso real a la salud en todo el territorio”.

“No puede ser que el derecho a la salud dependa del lugar donde vive una persona; por eso continuamos fortaleciendo la capacidad resolutiva del interior y acercamos más prestaciones”, afirmó.

Filippini, explicó que la estrategia se basó en descentralizar la atención quirúrgica y evitar derivaciones innecesarias hacia los hospitales de la ciudad de Formosa, fortaleciendo la respuesta local en cada distrito.

“Evitar derivaciones no es solo un ahorro económico, también es evitar el desarraigo e implica que el paciente pueda transitar su tratamiento cerca de su casa, con su familia y su contención”, remarcó.

Además, detalló que entre las prácticas priorizadas se incluyeron hernias inguinales, apendicitis, litiasis vesicular, cirugías de cataratas, artroscopías, reemplazos de cadera y laparoscopías, entre otras intervenciones, consolidando una red hospitalaria integrada y con mayor capacidad de respuesta.

También, la funcionaria señaló que “la medida se inscribe en una decisión de gestión que sostiene la inversión en salud pública y consolida la red sanitaria provincial”.

“Mientras a nivel nacional se recortan programas y se desfinancia la salud, en Formosa se invierte, se amplían prestaciones y se garantiza atención para la gente”, sostuvo.

Finalmente, Filippini subrayó que “estas acciones expresan una definición clara: un Estado presente que planifica y ejecuta políticas sanitarias en todo el territorio provincial, con igualdad de acceso para las y los formoseños”.







