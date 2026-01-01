Primer trasplante de corazón con equipo formoseño del HAC: El camino recorrido para llegar a este hito

La semana pasada, la salud pública formoseña estuvo en la agenda de medios locales y nacionales por concretar el logro del primer trasplante de corazón hecho por un equipo de profesionales 100% formoseños que marcó un antes y un después en la vida de un paciente de 54 años.

Vale recordar que el beneficiario de esta intervención se encontraba en lista de espera en situación de emergencia y contaba con antecedentes de miocardiopatía dilatada de origen idiopático, deterioro severo de la función cardíaca e insuficiencia cardíaca avanzada.

Pero, para llegar a este hito en el sistema sanitario público, el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” tuvo un extenso recorrido de experiencias en trasplantes que consistió, hasta la fecha, en 228 renales; 75 hepáticos; 19 cardíacos; 12 reno-pancreático; y uno hepatorrenal, lo que hace un total de 338 trasplantes realizados en esa institución sanitaria.

En esta oportunidad, lo destacable es que el equipo que intervino en el trasplante estuvo constituido por personal sanitario formoseño, sin contar con profesionales de afuera, lo que significó uno de los desafíos médicos más significativos para el equipo de salud de este nosocomio.

Este grupo de profesionales estuvo a la altura de este acontecimiento histórico para la provincia y, para lograrlo, llevó adelante un trabajo articulado y multidisciplinario que involucró a diversas áreas de la institución: autoridades y direcciones administrativas, médicos cardiólogos y cirujanos cardiovasculares, enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, técnicos en hemoterapia, bioquímicos, el equipo de procuración del CUCAIFOR, asistentes sociales y personal administrativo.

“El trasplante de corazón es uno de los hitos más complejos y significativos de la medicina moderna en nuestro país. Formosa es referente regional en esta práctica desde hace muchos años y hoy estamos orgullosos de concretar un nuevo trasplante con un equipo íntegramente conformado por profesionales de nuestra institución”, destacaron desde el equipo de salud.

En esa línea, la administradora general del HAC, la doctora Margarita Batista, recordó que el primer trasplante cardíaco en la institución data del año 2007, pero subrayó que la intervención actual posee una distinción fundamental y es que fue realizada “100% con un equipo formoseño”.

Además, el doctor Miguel Ángel Freis, director de Gestión Clínica del HAC, coincidió en calificar el hecho como un “hito histórico” porque, ratificó que “es la primera vez que se hace con un equipo completamente local, desde los técnicos hasta los cirujanos y cardiólogos; todos se formaron acá”.





“Esto habla muchísimo de lo que es el sostenimiento de la política del Gobierno de Formosa, apostando al sistema de salud provincial”, expresó y señaló que “si no se hubiera sostenido en el tiempo, nada de esto hubiera pasado”, poniendo en relieve que “los médicos perfusionistas que participaron se formaron en este mismo hospital”.

A su vez, detalló que “en cuanto a lo cardiológico, el que se desarrolló en la última jornada, fue el número 19” y marcó que “durante este mes de enero ya realizamos un trasplante hepático y dos renales”; en tanto que durante la semana está programado “otro trasplante renal con donante vivo”, anticipó.

Freis enfatizó en la importancia del “un Estado provincial presente que nos acompaña, con un Gobernador que tiene una visión muy clara de que este es el camino”.

“Me cuesta hasta pensar en qué pasaría si esto no fuera así. La salud es un derecho que deben tener todas las personas”, aseguró el profesional.

Profunda emoción

También el cuerpo médico que participó de este operativo expresó la profunda emoción que significó realizar el procedimiento no sólo a nivel personal y profesional, sino también en lo que representa para el Hospital y la provincia de Formosa.

En ese sentido, la médica cardióloga Gabriela Fiorini subrayó que la palabra que más identifica al personal de salud y todas las personas que fueron parte de este hito es la de “orgullo”, porque “todos los que participamos de este operativo somos formoseños”.

Del mismo modo se expresó su colega Noralí Miranda, quien también es médica cardióloga especializada en recuperación cardiovascular y cuidados intensivos cardiovasculares; e hizo hincapié “en el proceso formativo” que esto demanda, “en la residencia, en la subespecialidad e ir a otros lugares a sumar formación”, sumando además experiencias en lo personal, por cuanto “ya estoy hace varios años en el hospital”.

“En el Hospital estamos muy acostumbrados a que todo el tiempo haya trasplantes”, significó, por último, el doctor Sebastián Nicolás, responsable del área de trasplante cardíaco y cirugía cardiovascular del HAC.

Trabajo sin descanso

Pero este hecho histórico no es un techo para el sistema público formoseño, sino un punto de partida para profundizar la autonomía sanitaria y redoblar el trabajo realizado hasta el momento que dio exitosos resultados.

En ese marco, en las últimas 72 horas, en el HAC se llevaron adelante tres trasplantes renales, en un operativo de gran complejidad que permitió mejorar de manera significativa la calidad de vida de pacientes jóvenes que atravesaban situaciones clínicas críticas.

Se trata de dos trasplantes renales concretados a partir de un mismo donante formoseño en dos mujeres de 27 y 24 años; a ellas se sumó un tercer trasplante con un donante vivo relacionado para una paciente beneficiada por la generosidad de su hermano.

Desde el equipo médico destacaron que los trasplantes renales son el resultado de un trabajo integral y sostenido en el tiempo. La evaluación pre- trasplante involucra la participación de múltiples especialidades, entre ellas cardiología, infectología, ginecología, odontología, psicología, laboratorio de biología molecular y clínico, diagnóstico por imágenes, nutrición entre otras, pudiendo extenderse durante meses hasta garantizar que el paciente se encuentre en condiciones óptimas para la cirugía.

Estos procedimientos representan un nuevo avance para la medicina de alta complejidad en la provincia y refuerzan la importancia de la donación de órganos como un acto solidario que salva y mejora vidas, se subrayó.

De esta manera, en las últimas horas, el Hospital de Alta Complejidad pudo comunicar la realización de diferentes trasplantes, un logro que llena de orgullo a todo el equipo de salud y que impulsa a continuar trabajando y fortaleciendo este camino, con el compromiso permanente de brindar más y mejores oportunidades a los pacientes que lo necesitan, destacaron desde el nosocomio.











