La Policía detuvo a un hombre y secuestró un arma de fuego

El mismo protagonizó una gresca en el barrio Eva Perón

Efectivos de la Comisaría Seccional Quinta detuvieron a un sujeto que tuvo una disputa con los vecinos y secuestraron un revolver calibre 32.

El hecho se registró este jueves, cuando los policías verificaron un requerimiento por un desorden en el barrio Eva Perón.

Allí, individualizaron al protagonista que en estado de ebriedad, ocasionaba molestias y además, provocó daños en una motocicleta del lugar. Fue detenido y secuestraron un arma de fuego con seis cartuchos.

El sujeto fue trasladado hasta la dependencia policial, notificado de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia.