El HAC realizó un nuevo procedimiento TAVI y consolidó su rol como referente en salud pública

El Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón” continúa fortaleciendo su compromiso con la salud pública mediante la realización de un nuevo procedimiento de Implante Valvular Aórtico Transcatéter (TAVI), una técnica de alta complejidad destinada al tratamiento de pacientes con estenosis aórtica severa que no son candidatos a cirugía convencional.

Este nuevo avance fue posible gracias al sólido apoyo institucional, que permite sostener la inversión en tecnología, insumos y formación profesional necesarios para el desarrollo de prácticas de alta complejidad dentro del sistema público de salud.

Al respecto, la doctora Marisa Acosta, jefa del Servicio de Hemodinamia e Intervenciones por Cateterismo, destacó que la realización de este procedimiento “es el resultado de una decisión institucional clara de fortalecer la salud pública, garantizando que tratamientos de alta complejidad estén disponibles para nuestros pacientes sin necesidad de derivaciones fuera del sistema."

El procedimiento TAVI se llevó a cabo a partir de un trabajo articulado de un equipo multidisciplinario, integrado por Cardiología Intervencionista, Cirugía Cardiovascular, Anestesiología, Enfermería especializada, personal especializado en procesamiento de Bioimágenes y personal técnico. Esta modalidad de abordaje integral resulta clave para asegurar la seguridad del paciente y la calidad de los resultados clínicos.

En ese sentido, Acosta subrayó: "El TAVI es un claro ejemplo de cómo el trabajo en equipo, la planificación conjunta y la confianza entre los distintos servicios permiten abordar procedimientos complejos con altos estándares de calidad y seguridad."

Asimismo, se puso en valor el compromiso del equipo de salud, cuyo profesionalismo y capacitación continua hacen posible la incorporación progresiva de técnicas de avanzada en el ámbito público. Cada procedimiento representa no sólo un logro asistencial, sino también un paso más en la construcción de un sistema sanitario más equitativo.

"Detrás de cada intervención hay un equipo altamente comprometido, que trabaja con responsabilidad y vocación de servicio, convencido de que la salud pública puede y debe ofrecer prestaciones de excelencia", expresó la jefa del Servicio de Hemodinamia.

La realización de este nuevo procedimiento TAVI reafirma el rol del Hospital de Alta Complejidad como referente regional en medicina de alta complejidad, alineado con los principios de accesibilidad, equidad y calidad, y con una clara orientación al fortalecimiento del sistema público de salud.







