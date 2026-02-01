El IAPA fortalece en Formosa la prevención y el tratamiento integral del consumo problemático

El Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA), organismo instaurado por el Gobierno de la Provincia de Formosa, continúa profundizando su abordaje integral frente al consumo problemático de sustancias, con una política sostenida que combina prevención, asistencia, acompañamiento y contención tanto de las personas afectadas como de su entorno socioafectivo.

Desde el organismo remarcan que uno de los ejes centrales para enfrentar esta problemática es la intervención temprana y el trabajo sostenido con las familias y la comunidad, entendiendo que se trata de una situación compleja que requiere respuestas profesionales, articuladas y de largo plazo.

La administradora general, la doctora Lisie Meier, brindó precisiones sobre el funcionamiento de la red asistencial y el modo en que se inicia un tratamiento dentro del Instituto IAPA.

En ese sentido, explicó que el sistema está organizado por niveles de complejidad, lo que permite adecuar cada intervención a la situación particular de la persona.

“Cuando hablamos de nivel de complejidad nos referimos a la intensidad del tratamiento, al grado de supervisión profesional y a los recursos terapéuticos que cada caso necesita”, señaló.

Cómo se inicia la intervención

Según detalló Meier, las demandas pueden ingresar por diferentes vías. Por un lado, a través de derivaciones de organismos del Estado —como expedientes judiciales, hospitales o la Policía de la provincia— y, por otro, de manera espontánea.

“Muchas veces es la propia persona quien pide ayuda, pero en otros casos se acerca un familiar o alguien de su entorno afectivo preocupado por la situación”, explicó.

La funcionaria subrayó que el punto de inflexión suele darse cuando el consumo comienza a afectar la vida cotidiana. “Cuando la sustancia empieza a dominar la vida de una persona y se advierte que no puede salir sola de esa situación, es fundamental buscar ayuda. Ahí es cuando el IAPA comienza a intervenir para iniciar el proceso terapéutico”, afirmó.

Una red territorial de atención

El Instituto cuenta actualmente con una red de nueve Centros de Primer Nivel de Atención (CPNA), distribuidos en distintos barrios de la ciudad capital y en las localidades de Clorinda e Ingeniero Juárez. Estos dispositivos constituyen la puerta de entrada al sistema de tratamiento.

En cada CPNA funciona un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, operadores socio terapéuticos, psicopedagogos, trabajadores sociales, médicos clínicos y médicos psiquiatras, quienes realizan la primera escucha, la evaluación diagnóstica y la orientación del tratamiento.

Al llegar al centro, la persona —o su familiar— es recibida por este equipo profesional que analiza la situación particular y, a partir de allí, define junto al usuario y su entorno el camino terapéutico más adecuado.“La intervención se construye siempre de manera conjunta con la persona y su red afectiva, familiar y comunitaria”, destacó Meier.

Desde el primer nivel se desarrollan tratamientos de mediana complejidad mediante dispositivos terapéuticos accesibles, eficaces y centrados en la persona. Una de sus principales características es que permiten abordar el consumo sin aislar al usuario de su entorno familiar, laboral y/o educativo.

El objetivo es promover procesos de recuperación integrales y sostenidos en el tiempo, fortaleciendo los vínculos y las condiciones de vida de cada persona.

Otra línea de trabajo distintiva del IAPA es el abordaje territorial. Cuando existe resistencia a iniciar tratamiento, los equipos realizan visitas domiciliarias para dialogar con la persona y su familia, trabajar la motivación y facilitar el acceso al sistema de atención.

“Si no hay adherencia inicial, el equipo no se retira: se trabaja con la red afectiva mediante asesoramiento y acompañamiento, a través de encuentros unifamiliares o multifamiliares”, explicó la Administradora.

Dentro de los CPNA funcionan también las denominadas “Comunidades de vida”, espacios terapéuticos donde las personas pueden permanecer gran parte del día participando en actividades orientadas a estructurar la vida cotidiana, adquirir hábitos saludables y proyectar objetivos personales.

En estos ámbitos se promueve la formación educativa, la capacitación laboral y el desarrollo de habilidades sociales, con la finalidad de que cada usuario pueda reconstruir su proyecto de vida.

En ese marco, el IAPA mantiene convenios con distintos organismos que brindan formación profesional y educativa, generando herramientas concretas para la inclusión social y laboral.

La internación, sólo cuando el caso lo requiere

El segundo y tercer nivel de atención corresponden a tratamientos de carácter residencial, orientados a acompañar procesos de desintoxicación y deshabituación mediante cuidados clínicos y terapéuticos intensivos.

Meier fue enfática al señalar que uno de los mitos más extendidos es considerar la internación como la primera o única respuesta ante el consumo problemático.

“La internación no es la primera medida. Es parte del proceso terapéutico y se indica sólo cuando los profesionales evalúan que otros dispositivos no han resultado o cuando el cuadro clínico lo requiere”, aclaró.

En estas instancias, las personas reciben atención personalizada las 24 horas en espacios adaptados, cuidados y supervisados por equipos especializados, siempre con respeto pleno de sus derechos.

No obstante, la funcionaria insistió en que tampoco se trata de soluciones automáticas.

“Ningún tratamiento es mágico. Siempre depende de la voluntad de la persona y del acompañamiento de la familia”, sostuvo.

Un abordaje integral e integrado

El trabajo del Instituto IAPA se desarrolla de manera articulada con áreas del Ministerio de la Comunidad y con otros organismos del Estado provincial, lo que permite dar respuestas integrales a una problemática que involucra múltiples dimensiones sociales, sanitarias y familiares.

En ese sentido, Meier destacó la decisión política del Gobierno de Formosa de sostener estos dispositivos con financiamiento propio.

“Son prestaciones complejas y de costos elevados, pero en la provincia, a diferencia del resto del país, se garantizan de manera gratuita con fondos del Tesoro Provincial”, remarcó.

Finalmente, la administradora general convocó a la sociedad a involucrarse activamente en la prevención y a perder el miedo de hablar sobre consumos problemáticos, especialmente con niños, niñas y jóvenes.

“Las familias debemos involucrarnos. Lo mejor que podemos hacer es advertir y prevenir. Y para quienes ya están atravesando esta situación, en Formosa existen organismos y profesionales capacitados para acompañar y sostener los procesos de recuperación”, expresó.

En esa línea, puso en valor el compromiso del equipo técnico del Instituto. “Es un equipo que va a acompañar y escuchar todas las veces que sea necesario, no sólo a la persona sino también a su familia”, afirmó.

Y concluyó con un mensaje claro: “No es un camino fácil. Es un proceso lento y desafiante, pero es posible. En Formosa tenemos los recursos, la decisión política y los equipos profesionales para acompañar a cada persona que quiera salir adelante”.



