Centenario de Laguna Naineck: Concurso Mascota Oficial
En el marco de los 100 años de Laguna Naineck, se invita a toda la comunidad a participar de una decisión muy especial: elegir la Mascota Oficial del Centenario.
Este símbolo representará nuestra identidad, nuestra historia, la riqueza natural que nos rodea y el espíritu trabajador y solidario de nuestra gente durante todo el año conmemorativo.
¡Ya podés elegir la Mascota Oficial del Centenario!
Nuestra querida Laguna Naineck cumple 100 años y queremos que seas parte de esta celebración.
Ingresá aquí: https://mascota.lagunanaineck.com
O escaneá el QR y seleccioná tu mascota favorita.
¡Participación abierta a toda la comunidad!
Sumate a esta iniciativa en el marco del Centenario de Laguna Naineck.
No te olvides de compartir este post para que más vecinos participen.
Laguna Naineck 100 años