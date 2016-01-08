Centenario de Laguna Naineck: Concurso Mascota Oficial

En el marco de los 100 años de Laguna Naineck, se invita a toda la comunidad a participar de una decisión muy especial: elegir la Mascota Oficial del Centenario.

Este símbolo representará nuestra identidad, nuestra historia, la riqueza natural que nos rodea y el espíritu trabajador y solidario de nuestra gente durante todo el año conmemorativo.

¡Ya podés elegir la Mascota Oficial del Centenario!

Nuestra querida Laguna Naineck cumple 100 años y queremos que seas parte de esta celebración.

https://mascota.lagunanaineck.com Ingresá aquí: O escaneá el QR y seleccioná tu mascota favorita.

¡Participación abierta a toda la comunidad!

Sumate a esta iniciativa en el marco del Centenario de Laguna Naineck. No te olvides de compartir este post para que más vecinos participen.