El Municipio trabaja en el Programa de Responsabilidad Ambiental Comercial para la separación de residuos

La Municipalidad de Formosa, a través de su Coordinación de Ambiente y Transición Energética, mantiene en plena vigencia el Programa de Responsabilidad Ambiental Comercial, PRAC, para dar cumplimiento con la obligación de separar la basura en la actividad comercial de la ciudad y fomentar la responsabilidad ambiental para minimizar la contaminación de residuos.

La titular del área, Laura Díaz Roig, precisó “estamos trabajando con todos los comercios que se adhieren al programa con la separación de residuos en origen, y recolectando los residuos secos reciclables; esto es a través de la inscripción al programa, descargando la aplicación RECYCO, desde la cual se solicita el servicio”, dijo. “El comercio puede elegir qué horario y día le queda mejor, ya que todos tienen una demanda diferente, solicitando el retiro de materiales”.

“De esta manera – agregó –, cuando el camión de la recolección de PRAC llega al comercio se pesa el material, y de allí se permite al comercio saber con cuánto residuos reciclables se trabajó en un mes”, detalló.

La funcionaria comunal aseguró “actualmente estamos recorriendo las mayores zonas comerciales y comunicando el programa por las redes y canales oficiales de la Municipalidad, aunque el comercio interesado puede llamar al 0800-9999-147 para solicitar la adhesión al PRAC, la que por el momento es voluntaria”.

Por último, Díaz Roig afirmó “desde hace tiempo venimos trabajando en esto haciendo pruebas piloto, corrigiendo y perfeccionando el sistema, ya que se trata de una novedad, y este cambio que pedimos en el comportamiento hace que vayamos avanzando de a poco, creciendo cada vez más y logrando buenos resultados”, concluyó.



