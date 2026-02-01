El Centro Comunitario de La Nueva Formosa culminó la temporada de verano con juegos recreativos para los vecinos

Sintetizando “la verdadera justicia social” que se despliega en la provincia de Formosa, el gobernador Gildo Insfrán inauguró en junio del año pasado este espacio que congrega a numerosas áreas gubernamentales que brindan importantes servicios y desarrollan múltiples actividades.

El viernes 27, el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa, ubicado en la ciudad capital, realizó el cierre de las vacaciones de verano con la propuesta “Carnaval en comunidad”, la cual logró una gran convocatoria de vecinos de la barriada y de zonas aledañas.

“Se trata de un cierre simbólico de las actividades que iniciamos el año pasado en el mes de diciembre y que se desarrollaron a lo largo de las vacaciones de verano”, explicó Gabriel Alcaraz, subsecretario de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario del Ministerio de la Comunidad, aclarando que no culminaron las actividades, sino que se cerró la temporada vacacional.

Dicho cierre consistió en “una propuesta integral que contó con la participación de varios organismos, como la Subsecretaría de Cultura, la Policía de la provincia con la División de Relaciones Comunitarias y la Secretaría de la Mujer”.

De la misma manera, estuvieron presentes distintas áreas del Ministerio de la Comunidad con sus determinadas prestaciones, como la Dirección de Niñez, Juventud y Adolescencia, la Dirección de Personas con Discapacidad, el Centro de Desarrollo Infantil y el Espacio ECO, ambas con sedes del barrio, así como la Dirección de Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Juvenil, destacó el funcionario.

“La idea es reforzar este lazo comunitario en todo este sector de la ciudad”, comentó y resaltó la participación activa de la comunidad, puesto que se registró la presencia de familias enteras, cerró.



