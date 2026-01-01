El Banco Central confirmó la manipulación de los índices de inflación

Gialluca solicitó al INDEC que las ecuaciones para calcular el consumo de las familias y de la pobreza, “se haga con los nuevos índices de manera retroactiva y no como se venía haciendo, ya que están totalmente desactualizados al no tomar en cuenta los fuertes aumentos de tarifas autorizadas por Javier Milei y que vienen representando duros golpes a los hogares medios y más vulnerables del País”-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se señaló como muy grave que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, reconozca que con el nuevo INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC), la inflación hubiese sido más alta. En el día de hoy Marcos Lavagna presentó su renuncia como Director del INDEC solo a ocho días de que se conozca el nuevo índice de inflación. El número de enero es muy esperado, ya que será el primero que se realizará con los parámetros del nuevo IPC, que supone tiene ponderadores más acordes a los consumos de los Argentinos. Este índice estaba listo desde hace varios meses, pero el Gobierno Nacional lo fue demorando para que no interfiriera en el año electoral, lo que genera sospechas de números de inflación más altos a los publicados oficialmente. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que el Banco Central difundió un Informe de Política Monetaria donde se admite que, si se hubiese utilizado el nuevo IPC, la inflación hubiese sido más alta en los dos últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién ahora tendrán más peso en la Canasta del INDEC. En el 2024 los bienes aumentaron un 96,3% y los servicios 189%, mientras que en 2025 los bienes subieron 26,5% y los servicios 43,1%. Con el nuevo IPC, los datos de inflación hubieran sido más altos. Son varias las irregularidades, entre ellas, el Banco Central que preside Santiago Bausilli, aceptó realizar datos de turismo a la medida de Daniel Scioli para maquillar los rojos del sector, lo cual originó desavenencias con Lavagna. Al igual que los datos de pobreza que el Gobierno Nacional festeja mes a mes, pero que los técnicos del INDEC se cuestionan justificadamente, hasta el Observatorio Social de la UCA advierte que la baja de la pobreza está sobrerrepresentada y exige que el INDEC actualice los parámetros de las mediciones.











