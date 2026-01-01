Acto y festival por el 116° aniversario de Palo Santo

Palo Santo celebró este lunes su 116° aniversario con un acto y festival, del que participaron autoridades y vecinos.

El intendente local Raúl D´Zakich encabezó los festejos, y estuvo acompañado por autoridades como el ministro de Cultura y Educación Julio Aráoz, vecinos y vecinas de la localidad.

En el inicio del festival actuó la escuela de danzas ENSIC, luego Pablo y Bienvenido Gómez, a continuación participó la escuela de danzas “Flor de Ceibo”. La noche continuó con Ramón y Román González, la peña “Raíces de mi pueblo”, Negro Palma, Peña Abriendo Caminos, Marcos Villa, Alma Chaqueña y La Previa.

“Recibimos la invitación y nuestro Gobernador me ha encomendado la tarea de representarlo en esta ocasión, así que con mucha alegría vamos a compartir con todo el pueblo de Palo Santo la celebración de estos 116 años del momento en que fue fundada” precisó Aráoz en contacto con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Precisó que Palo Santo es una de las “tantas localidades que es una evidencia de todo el trabajo y la construcción en comunidad que caracteriza al Modelo Formoseño”.

Señaló que el Ministerio apoya también las actividades culturales como este festival folklórico, como una forma de “reafirmar permanentemente nuestra identidad, que nuestros autores, nuestros artistas puedan expresar y puedan mostrar no solo a la provincia, sino también al resto del país y la región lo que somos capaces de hacer en nuestras expresiones culturales”.

En tanto el intendente D´Zakich valoró la presencia de las autoridades provinciales, acompañando al pueblo de Palo Santo, y señaló que el festejo popular es una tradición en la localidad que se repite año tras año.

Además, valoró la presencia del Gobierno provincial a través de obras públicas como un tinglado en la escuela secundaria y una pileta de natación para el disfrute de vecinas y vecinos.











