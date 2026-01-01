Clorinda: Cinco personas fueron puestas a disposición de la Justicia tras incidentes entre dos familias del barrio 25 de Mayo

• Fue en allanamientos simultáneos que culminaron con tres hombres detenidos, dos menores retenidos y secuestros de armas blancas, de fuego, entre otros elementos

Efectivos de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera aprehendieron a los protagonistas de varios incidentes generados por dos familias del barrio 25 de Mayo de la segunda ciudad.

El caso fue registrado días atrás cuando un grupo de personas, entre adultos y jóvenes, se enfrentaron entre sí con machetes, cuchillos, palos y armas de fuego, originándose por ello dos causas judiciales por “Lesiones, Amenaza y Robo con el uso de armas”.

Durante el marco investigativo de las causas iniciadas, los policías lograron recabar datos de gran interés y elementos probatorios en relación a los hechos de desorden entre vecinos en la vía pública.

Con la información obtenida y puesta a disposición de la jueza de feria, Dra. Mariela Isabel Portales, la magistrada ordenó dos órdenes de allanamiento para los domicilios de los imputados, ubicados en el mencionado barrio.

Los mandatos judiciales fueron concretados este lunes en horas de la siesta, con la colaboración de integrantes de las Zonas Uno y Dos del Comando Radioeléctrico Policial de Clorinda, Delegaciones del Departamento de Informaciones Policiales, Drogas Peligrosas, Destacamento de Desplazamiento Rápido, Grupo de Operaciones Motorizadas y la Brigada Investigativa.

Durante esa actividad se logró la detención de tres hombres, la retención de dos menores y el secuestro de varios machetes, cuchillos, palos y un revólver calibre 22, todos de interés en las causas judiciales.

Además, en el desarrollo de la intervención se constató en el patio de una de las casas la existencia de dos tortugas terrestres cuya tenencia se encuentra prohibida por legislación de Fauna, las que fueron trasladadas para su devolución a hábitat natural.

Todos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde los detenidos fueron notificados de sus situaciones procesales y quedaron a disposición del Juzgado interviniente.

En tanto que los menores fueron entregados a sus tutores en carácter de guarda tutelar, quedando todo a disposición de la Justicia.







