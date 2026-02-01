Dirigentes subrayaron que el Programa “Conociendo Mi Provincia” integra a las comunidades aborígenes del interior

Esta política pública del Gobierno de Formosa promueve la llegada de los niños y adolescentes del interior para conocer los distintos atractivos que posee la ciudad capital. En ese contexto, la localidad de Pozo del Tigre dijo presente en el cierre de las actividades de las colonias de vacaciones.

Este viernes 27, las colonias de vacaciones, que organiza en la ciudad de Formosa el Gobierno provincial, tuvieron su cierre de temporada 2026 con una gran celebración que se concentró en el Parque Acuático “17 de Octubre”, complejo ubicado en el barrio Eva Perón de la Jurisdicción Cinco.

En ese lugar se convocó a todos los niños y las niñas de los barrios capitalinos que formaron parte de los módulos de las colonias de vacaciones de ese espacio como del Complejo Paraíso de los Niños.

Incluso se integró al festejo de clausura a una delegación de escolares del interior. En esta oportunidad, niños y niñas de la Escuela N° 401 de la localidad de Pozo del Tigre, que llegaron a la ciudad capital junto a madres y autoridades. Entre ellas, Raúl González, director de la etnia Pilagá, quien celebró esta iniciativa.

“Estamos muy contentos de poder llegar a este lugar tan famoso que es el Parque Acuático ‘17 de Octubre’”, expresó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Y aseguró que, de esa manera, desde el Gobierno provincial se fomenta una “verdadera integración intercultural de las comunidades aborígenes” al compartir “esta actividad con todos los niños de los distintos barrios”.

Asimismo, subrayó que “a partir de las políticas promovidas por el Gobierno de Formosa, encabezado por el gobernador Gildo Insfrán”, se fortalece también “nuestra identidad” como provincia.

Después el director se refirió al Programa “Conociendo Mi Provincia”, a través del cual por ejemplo, de “la zona de Posta Cambio Zalazar, Pozo Molina, La Esperanza”, habían visitado la ciudad de Formosa, declaró.

Al acompañar a la delegación de escolares de la comunidad aborigen del barrio Qompi de Pozo del Tigre, Ramona Giménez, directora (mandato cumplido) de la etnia Pilagá, también valoró este programa provincial.

Después manifestó que en la delegación de niños “había mucha ilusión” por “disfrutar del Parque Acuático”, y agregó que fueron 39 escolares con las madres que los acompañaron.

Recordó a continuación que gracias al Programa “Conociendo Mi Provincia”, visitaron la ciudad capital “recientemente, también niños de las comunidades Ayó La Bomba, Las Lomitas, El Descanso, etcétera”.



















