Desarticularon un centro de distribución de drogas en el barrio Bernardino Rivadavia

• Allanaron una casa, secuestraron estupefacientes y hubo detenidos

Investigadores de la Dirección General de Drogas Peligrosas anularon un centro de distribución de drogas, aprehendieron a tres individuos y secuestraron cocaína y marihuana preparadas para su comercialización, dinero y equipos telefónicos.

La investigación se inició semanas atrás y tuvo la colaboración de vecinos preocupados por la presencia de un presunto punto de venta de drogas por calle Daugero y pasaje, en el barrio Bernardino Rivadavia, de esta ciudad.

Los elementos probatorios necesarios fueron reunidos y puestos a consideración del Juzgado de Instrucción y Correccional del Fuero Contra el Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luis Molina, quien ordenó el allanamiento.

La medida judicial fue concretada en la tarde del viernes último, con la colaboración de efectivos del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa (GEOPF).

Durante la requisa, se procedió al secuestro de envoltorios con cocaína y marihuana listos para su comercialización, dos balanzas de precisión, un contador de billetes, dinero en efectivo, teléfonos celulares, además de elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento para el consumo de sustancias.

Como resultado del procedimiento, detuvieron a tres hombres y se los notificó de su situación procesal imputados en una causa judicial por “Infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes”, con intervención del mencionado juzgado.