Detuvieron a un sujeto y recuperaron electrodomésticos

• El delincuente intentó evitar su arresto y atacó a los policías con dos cuchillos

Integrantes de la Comisaría Seccional Novena aprehendieron a un sujeto que sustrajo varios objetos a vecina del barrio Fray Salvador Gurrieri, recuperaron una TV Smart, un secarropa y secuestraron dos armas blancas que utilizó para resistirse a la intervención policial.

Alrededor de las 8:00 horas del sábado último, la damnificada de la manzana 74 denunció la sustracción de electrodomésticos de la vivienda.

De inmediato, los efectivos de la Comisaría Seccional Novena fueron hasta el lugar, desplegaron una rápida tarea de campo y establecieron la identidad del presunto autor, que sería un sujeto domiciliado en el sector.

Luego acudieron hasta la vivienda del hombre y un familiar hizo entrega de manera voluntaria de los objetos denunciados como sustraídos.

En ese mismo momento, el presunto autor portaba dos armas blancas tipo cuchillos y arremetió contra los uniformados, que lograron reducirlo y ponerlo bajo custodia.

En el lugar, labraron las actuaciones procesales con la participación de Policía Científica y luego todo fue trasladado hasta la dependencia policial.

Después se notificó al detenido de su situación procesal y los bienes fueron reconocidos por la damnificada, donde todo quedó a disposición de la Justicia provincial.







