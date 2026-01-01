Detectaron más de 450 kilos de carne trasladados de manera irregular

Ocurrió en un operativo vehicular sobre la Ruta Provincial N° 39

Integrantes del Comando Radioeléctrico Policial de Ingeniero Juárez secuestraron una camioneta que transportaba carne vacuna sin respetar la cadena de frío, ni tener la autorización para esa actividad.

El domingo último, a las 19:40 horas, la Policía interceptó una Toyota Hilux sobre el sector sur de la Ruta Provincial N° 39.

El conductor, de 21 años, llevaba un acompañante de 30 años, ambos domiciliados en la mencionada localidad, y trasladaba el producto cárnico cubierto con una lona plástica en la caja de la Hilux, de manera irregular, sin garantizar la aptitud para el consumo.

Además, los involucrados no tenían la autorización policial ni municipal para la faena y transporte.

Ante la situación, se procedió al secuestro preventivo de la totalidad de la carne y del vehículo utilizado.

Por el hecho, se iniciaron actuaciones contravencionales, con intervención del Juzgado de Paz de Ingeniero Juárez. (Con foto).



