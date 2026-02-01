Comenzó el sexto módulo de la Colonia de Vacaciones

Dio inicio este lunes 9 el sexto módulo de la colonia de vacaciones organizada por el Gobierno de la provincia de Formosa, en el Paraíso de los Niños. De acceso libre y gratuito, es un clásico de los veranos formoseños.

Esta semana asistirán niños vecinos de los barrios 1° de Mayo, El Porvenir, Luján, Juan Domingo Perón y Maradona. También lo harán por la tarde los niños de los barrios Fachini, Urbanización España, San Juan I y II, San Antonio y Lisbel Rivira.

La profesora Silvana Velázquez, coordinadora de los profesores de Educación Física señaló que se encuentran dispuestos a recibir a una buena cantidad de niños que llegan acercados por los micros que dispone el Gobierno provincial, como a los niños que lo hacen de forma particular, acompañados por sus padres.

Precisó además que este lunes además de la revisación médica obligatoria, se realizaron dos talleres a cargo de una médica dermatóloga y una nutricionista, acercando consejos a los colonos. Asimismo se desarrolló el taller sobre prevención del dengue y sobre cuidado de la salud bucal.

En este punto recordó que los niños reciben como obsequio un kit conformado por cepillo de dientes y pasta dental para llevar a sus casas.

Revisación médica

En el inicio de la jornada, se realizó la revisación médica para cada uno de los colonos, a cargo de ocho médicos presentes, indicó el subsecretario de Medicina Sanitaria Manuel Cáceres en diálogo con AGENFOR.

Explicó que los niños concurren preparados para asistir a los natatorios, y que hasta el momento no detectaron incompatibilidades. “Son niños cuyos padres ya se acercan a los Centros de Salud para completar el ingreso escolar, de todas formas se los revisa uno por uno y se expende un certificado, que los habilita a ingresar a la pileta” subrayó.



