Detienen a un dealer y anulan el centro de distribución de drogas

Secuestraron marihuana, dinero, balanza y otros elementos

Integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas Ingeniero Juárez detuvieron a un sujeto, secuestraron 42 envoltorios con estupefacientes, dinero, teléfonos celulares, tras un allanamiento en el barrio Villa Hermosa de esta localidad.

Durante varias semanas, los policías antinarcóticos realizaron tareas de investigaron por la comercialización de droga al menudeo y reunieron elementos probatorios, que permitieron establecer la identidad del distribuidor y el domicilio desde donde operaba.

Los datos obtenidos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional, de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia, con asiento en Las Lomitas, que ordenó la requisa.

Allanamiento

La medida judicial fue realizada por efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas, con la colaboración de la Delegación Destacamento Desplazamiento Rápido, de la Comisaría local, Unidad Regional Seis y Delegación Policía Científica, en una vivienda del barrio Villa Hermosa, de esa localidad de Ingeniero Juárez.

Durante la requisa, detuvieron al imputado de 33 años, secuestraron 42 envoltorios de marihuana, dinero, balanza de precisión, teléfonos celulares, elementos para acondicionador de droga, entre otros elementos de interés en la investigación.

Los secuestros y el detenido fueron trasladados hasta las dependencias policiales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



