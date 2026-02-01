Cacique negó la denuncia de una ONG y resaltó: “En el oeste formoseño contamos con todos los servicios”

El cacique wichí de la comunidad de El Quebracho, Adonías Gómez, agradeció al gobernador Gildo Insfrán por la constante asistencia que reciben en el oeste formoseño, argumentando que “tenemos todos los servicios necesarios, como salud, educación, producción, seguridad, luz, agua, conectividad, Registro Civil y otros tantos de importancia”.

De esa manera negó rotundamente una denuncia de una ONG humanitaria, a la que acusó de mentir sobre un panorama crítico en la zona, buscando instalar un relato de abandono en la asistencia gubernamental en comunidades originarias.

En este sentido, agregó que “contamos con áreas programáticas, profesionales médicos, licenciados en enfermería, agentes sanitarios, ambulancia, medicamentos y con tantas cosas que son esenciales para el desarrollo del pueblo” y subrayó: “Todo esto es gracias al Gobernador”.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Gómez, además de realzar las acciones políticas que benefician a la comunidad, destacó el rol humano que tiene el primer mandatario “con nosotros, porque siempre que llega a la comunidad nos pregunta por las costumbres, la cultura, es decir, tiene en cuenta nuestra historia, la cual la tenemos muy arraigada y por lo tanto representa un gesto importante”.

Entre todas las asistencias recibidas, Adonías profundizó en educación, recordando que en su edad escolar “era difícil estudiar”, porque había que trasladarse largas distancias para llegar a la escuela, sin embargo, ahora “nuestros jóvenes ya no tienen la necesidad de irse a otro lado, porque en toda la zona, ya contamos con todos los niveles educativos (Inicial, Primaria. Secundaria y Superior)”.

“Esto también es gracias al Gobierno del doctor Insfrán, quien mediante sus políticas les brinda a nuestros hijos la posibilidad que nosotros no tuvimos”, realzó.

Citó que “por ejemplo, en Primaria tenemos más de 40 unidades educativas en todas las comunidades, con anexos, con extensiones áulicas y de Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe” y para completar “cuentan con los maestros MEMAS, los cuales ya totalizan 100”.

Y continuó: “En Educación Secundaria hay diez unidades educativas con anexos, mientras que en el Nivel Superior hay dos Institutos EIB uno de Formación Técnica en El Chorro, en el cual, en la carrera de Atención Primaria de la Salud, ya egresaron 130 alumnos, y del Instituto Técnico de El Potrillo, más de 130 maestros indígenas y criollos de la zona y más de 50 técnicos, siendo estos datos muy importantes para el desarrollo de la comunidades de la zona”.

“Todo esto es fruto de las decisiones políticas del gobernador Insfrán”, volvió a realzar.

En este contexto, contó con orgullo: “Mi hija está estudiando en la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) la carrera de Medicina”, testimonio que reforzó las posibilidades qué, en la actualidad, todos los formoseños estén donde estén, pueden formarse y desarrollarse en su propia tierra.

Y agregó que otras tres jóvenes más de El Quebracho se encuentran cursando sus estudios universitarios en la UPLaB. “Una de ellas está haciendo enfermería, otra ingeniería y la otra medicina junto a mi hija”, detalló.

“Ellas tienen la posibilidad de estudiar mediante este Gobierno, por lo tanto nosotros debemos apoyarlas”, declaró.

Obras y servicios

En cuanto a obras, destacó “el mantenimiento de los caminos, de las barreras que hoy por hoy sirven muchísimo” y también realzó que “en cada casa hay electricidad y agua corriente, como así también internet”.

En cuanto al área de seguridad, remarcó que “contamos con muchos Policías que siempre nos están cuidando”.

Finalmente, para cerrar, exclamó: “El Gobernador nunca hizo distinción política porque él es un buen hombre y por eso lo defendemos y lo hacemos hablando con la verdad”.

“Yo soy originario, cacique de esta comunidad, he nacido aquí, mis ancestros están enterrados aquí y estaré hasta lo último sobre este pedazo de suelo, porque acá, en Formosa, para el Estado todos somos iguales, porque es un Gobierno que está con la gente”, cerró.



