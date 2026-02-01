El intendente Jorge Jofré inaugurará el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante

Este domingo 1 de marzo, a las 7.15 horas, el intendente de la ciudad de Formosa, ingeniero Jorge Jofré, dejará formalmente habilitado el período ordinario de sesiones 2026 del Honorable Concejo Deliberante. El acto se desarrollará en el recinto de debates del edificio legislativo, ubicado en calle San Martín 500.

En esa oportunidad, el Jefe Comunal pronunciará su mensaje anual ante el cuerpo de concejales, en el que trazará un balance de lo realizado por su gestión durante el período anterior y delineará los ejes de gobierno, las políticas públicas y las obras que la Municipalidad proyecta llevar adelante a lo largo del presente año.

Se espera además que Jofré adelante los lineamientos centrales de su agenda para 2026, en áreas que van desde la infraestructura vial y el mejoramiento de los barrios hasta la modernización de los servicios públicos, el cuidado del espacio urbano y las políticas de cercanía con los vecinos que han sido un sello distintivo de su administración.

La apertura de sesiones constituye el acto institucional más relevante del calendario legislativo municipal, en el que el Poder Ejecutivo da cuenta de su administración ante el órgano deliberativo de la ciudad.



