El Gobierno provincial asistió con agua potable a familias de la Isla Apando

En el marco de una acción articulada entre distintos organismos del Estado, el Gobierno de la provincia de Formosa desplegó un importante operativo para garantizar el acceso al agua potable a 65 familias que habitan en la Isla Apando, en el departamento Pilcomayo.

Se trató de una tarea conjunta de efectivos del Cuartel Central de Bomberos, destacamento de Bomberos Clorinda, con la colaboración del personal de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UAER) sección Riacho Negro y el Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP).

El trabajo significó atravesar el monte con mangas de distintas medidas para cubrir unos 1.500 metros aproximadamente y finalmente dotar de 50 mil litros del vital líquido a las familias.

Según indicó la Policía, la labor se extendió durante toda la jornada y fue determinante para que las familias de la isla cuenten con agua.

El jefe del distrito 12 del SPAP de Clorinda Sergio Baglieri precisó que se trató de un trabajo intenso con una jornada marcada por altas temperaturas, pero se mostró satisfecho por haber cumplido con la labor de dotar de agua a las 65 familias que habitan la Isla.

“Son aproximadamente dos kilómetros y medio desde donde paran los camiones hasta donde se provee el agua, donde hay que tirar manga, cañería pero por suerte se pudo hacer el trabajo” sintetizó.

Explicó el funcionario que el ingreso se efectuó por tierra a través de camiones cargados por la Estancia Bouvier, recorriendo en total 30 kilómetros de caminos vecinales.

“Es un trabajo, la verdad que bastante complicado. Hay que tener en cuenta la labor, la predisposición de todo el personal tanto del SPAP como de la Policía y bomberos, porque es un trabajo intenso” insistió.



