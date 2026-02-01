Clorinda: La Policía secuestró dos motocicletas durante tareas investigativas

Las intervenciones se concretaron en los barrios Itatí y Libertad

Efectivos de la brigada de investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana secuestraron dos motocicletas: una Honda Tornado y una Keller KN 100, en la ciudad de Clorinda.

El primer procedimiento se produjo este lunes, alrededor de las 11:35 horas, cuando los investigadores secuestraron una moto Honda Tornado en el barrio Itatí.

El conductor comentó que desconocía el origen del rodado y durante la verificación se constató que está radicada en Buenos Aires y los números del motor no correspondían.

Por otra parte, los policías que investigaban el hurto de una moto Keller KN 100 la hallaron en el barrio Libertad en poder de un adolescente de 15 años.

En ambos casos, las motocicletas fueron secuestradas y trasladadas hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



