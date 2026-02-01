Clorinda: En cuestión de horas, se esclareció un caso de robo a mano armada

• El trabajo de la Policía y la colaboración de los vecinos fueron fundamentales

Integrantes de la fuerza policial detuvieron al sujeto que lesionó a un vecino con un arma punzante y recuperaron la motocicleta que le sustrajeron frente a la manzana 146, del barrio 240 Viviendas de Clorinda.

El caso se registró el lunes último, a las 2:20 horas, y de inmediato los efectivos de la Subcomisaría Primero de Mayo fueron hasta el lugar, donde un hombre de 48 años denunció la sustracción de su motocicleta Motomel Blitz de 110 cilindradas.

Relató que estaba en la casa de un amigo, en la manzana 42 del barrio Primero de Mayo, cuando llegó un individuo, le pidió que lo lleve hasta la calle Ayacucho y lo acercó.

En el trayecto, lo lesionó en el brazo izquierdo con un hierro con punta para sustraerle su motocicleta y se dio a la fuga.

La víctima fue asistida y se inició una causa judicial por el delito de “Robo a mano armada”, con intervención de la Justicia provincial.

En forma rápida, el personal de la brigada de investigaciones del Comando Radioeléctrico impulsó las tareas de campo y, alrededor de las 4:00 horas, secuestró el rodado denunciado como sustraído, abandonado por el sujeto que escapó del barrio Obrero.

En la continuidad del trabajo de inteligencia, aprehendieron este martes a las 7:15 horas al sospechoso de 25 años, en la calle Alfonso Vitti casi calle Oficial Idelfonso Vera del barrio Primero de Mayo.

En el lugar se labraron las actuaciones procesales, con personal de la Delegación de Policía Científica, que documentó la intervención.

El rodado recuperado fue trasladado hasta la dependencia policial, se notificó al individuo de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial; en tanto que el propietario reconoció su moto y agradeció el trabajo policial. (Con foto)

CLORINDA

INVESTIGACIÓN

Recuperaron luces led y trabajan para detener al autor del robo

• El imputado está identificado y será puesto a disposición de la Justicia

Efectivos de la Delegación del Departamento Informaciones Policiales Clorinda recuperaron faros led sustraídos del paseo peatonal, de la colectora de la Ruta Nacional N° 11 y calle Maraná, luego de una eficaz labor de investigación.

El ilícito se denunció en la mañana del sábado último por parte de empleados de la Municipalidad y de inmediato los policías de la comisaría jurisdiccional y del Departamento Informaciones Policiales fueron hasta el lugar, con el perito y fotógrafo de la Policía Científica.

Tras las tareas de campo en diferentes barrios de la segunda ciudad, los investigadores establecieron la identidad del presunto autor y recuperaron los elementos sustraídos.

El personal de Policía Científica documentó la intervención y los artefactos de iluminación fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que el autor del ilícito sería aprehendido en las próximas horas.



