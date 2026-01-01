Clorinda: Anularon un centro de distribución de drogas

• La intervención se concretó en el barrio 25 de Mayo

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Clorinda concretaron un allanamiento, detuvieron a un hombre y una mujer y secuestraron una importante suma dinero, dos teléfonos celulares, más de 120 envoltorios de clorhidrato de cocaína, más restos de la misma sustancia.

Días atrás, los investigadores iniciaron las tareas de campo ante la presunta existencia de un punto de venta de estupefacientes y obtuvieron información precisa sobre la actividad ilícita.

Todos los elementos de pruebas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo de la Dra. Mariela Isabel Portales, quien valoró el trabajo y ordenó el allanamiento.

El mandato judicial se concretó alrededor de las 7:15 horas de este martes, en una vivienda ubicada en inmediaciones a las calles Chile y Paraguay.

El despliegue estuvo a cargo de los policías antinarcóticos, con la colaboración del personal de la Unidad Regional Tres, del Destacamento Desplazamiento Rápido, Delegación Informaciones Policiales y Zona Dos del Comando Patrulla de Seguridad Urbana.

Como resultado de la requisa, detuvieron a una mujer de 33 años y a un joven de 18, sindicados como responsables de la actividad ilícita.

También secuestraron dinero en pesos, dos celulares, 127 envoltorios de clorhidrato de cocaína acondicionados para la comercialización, elementos de almacenamiento y de corte, entre otros objetos de interés en la causa.

Detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.