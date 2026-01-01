Vecinos y policías extinguieron el fuego de una vivienda: El hecho ocurrió en el barrio 28 de Junio

Efectivos de la fuerza provincial investigan un incendio ocurrido en la manzana 61 del mencionado barrio y las responsables ya se encuentran identificadas.

Este martes minutos después de las 13:00 horas, integrantes de la Delegación Unidad Regional Uno-Lote 111 junto a la Comisaría Seccional Novena tomaron conocimiento del incendio y de inmediato acudieron a verificar.

Allí se entrevistaron con la propietaria de la finca, una mujer de 32 años, quien manifestó que minutos antes se hicieron presentes tres mujeres, quienes la atacaron con golpes de puño y armas blancas, momento en que una de ellas la asestó un puntazo en el sector del hombro.

Después, la lesionada se retiró del sector y se refugió en la parte posterior del patio, desde donde observó como las agresoras acomodaron sus pertenencias en el interior de la casa y provocaron el incendio, para luego darse a la fuga.

Los policías con ayuda de vecinos lograron sofocaron el foco ígneo y afortunadamente no se registraron personas lesionadas producto del incendio.

Se solicitó la presencia de ambulancia del Sipec, quienes acudieron y asistieron a la víctima en el lugar.

Por otra parte personal del Cuerpo de Bomberos, se hicieron presentes en forma preventiva, quienes realizaron la inspección e informaron que el hecho fue intencional.

En consecuencia, se iniciaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica.

Por el caso se inició una causa judicial por el delito de “Lesiones y Daño por incendio” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 de la Provincia.

Los uniformados realizan las averiguaciones para detener a las mujeres, sindicadas como autoras del ilícito.



