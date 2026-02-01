Los colapsos energéticos en la región del NEA se producen por las altas temperaturas y por el abandono de la SEN

Una falla en Paraguay provocó cortes y baja tensión en el NEA, NOA y el Litoral-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, informó que el colapso del sistema eléctrico producido este último jueves, se originó por un desperfecto en líneas de alta tensión y generó protestas de usuarios por cortes de luz y daños en electrodomésticos. Conforme informes técnicos, una falla en el sistema eléctrico de Paraguay provocó un nuevo colapso de tensión que afectó a barrios de las ciudades de Formosa, Resistencia y Corrientes, como así también a localidades de gran parte del Nordeste argentino, llegando inclusive a afectar al NOA y el Litoral. El incidente generó cortes de energía, baja tensión peligrosa para electrodomésticos y protestas vecinales por la falta de servicio. El problema se produjo tras una perturbación en el sistema interconectado paraguayo que impactó en la represa de Yacyretá y se propagó a la red eléctrica regional. Según datos oficiales, el evento se registró a las 15:19 con una variación abrupta de 1.500 MW de demanda, afectando al NEA, NOA y el Litoral. Desde la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) aclararon que la falla no se originó en la provincia, sino que estuvo vinculada a una baja abrupta de la toma de la Administradora Nacional de Electricidad (ANDE) desde Yacyretá, lo que provocó el desenganche de siete grupos generadores y activó sistemas automáticos de protección.

El evento que desató la cadena de fallas: El apagón tuvo origen en Paraguay, donde quedaron fuera de servicio líneas de transmisión de 220 kV y 500 kV vinculadas a la represa Itaipú. El titular de la ANDE atribuyó el problema a un “ventarrón” que habría provocado la caída de un cable de 500 kV en Alto Paraná. Ese desprendimiento activó los sistemas de protección de la red eléctrica, generando una reacción en cadena que afectó a gran parte del país vecino y al norte argentino. La falla mecánica impactó en las líneas que conectan Itaipú con la subestación Yguazú y terminó involucrando también a Yacyretá, provocando un efecto dominó en el sistema interconectado regional. Ante esta situación desde la Defensoría del Pueblo, se intimó de manera urgente a la Secretaría de Energía de Nación, a cargo de la Lic. María Carmen Tettamanti y a CAMMESA cuya Presidencia del Directorio, ocupa la misma funcionaria nacional antes citada, a fin de que impulsen y concreten las medidas necesarias en estas semanas de altas temperaturas, que permitan, “al menos neutralizar los colapsos de tensión en todo el norte argentino, punto este que ya se había denunciado en los últimos meses del 2025, sin que el Estado Nacional defina acciones que beneficien a los sectores de generación y transporte energético, bajo su competencia, de manera que las distribuidoras del NEA y NOA, cuenten con la energía necesaria para poder distribuirlas a los usuarios residenciales y comerciales”. Gialluca, confirmó que, los últimos colapsos energéticos que impactaron en varias provincias del NEA, NOA y litoral, en medio de una intensa ola de calor, impulsa una altísima demanda energética, en este sentido, el actual Interventor de la DPEC Pablo Cuenca, expresó que independientemente de las causas, entendemos las molestias y el enojo de los usuarios, “pero debemos reconocer que se deben hacer inversiones que son muy costosas y a largo plazo, lo que no se soluciona de un día para el otro, incluso teniendo los fondos, pues hay equipamiento que deben comprarse y ni siquiera está en stock”. LA DEPEC ha pedido al Gobierno Nacional que aporte mayor equipamiento a la red nacional para evitar estas situaciones, pero hasta ahora no tenemos respuesta y por ello no estamos exentos de que vuelva a ocurrir un evento similar. En este contexto, en la Audiencia Pública de SECHEEP llevada a cabo en Pampa del Infierno – Provincia del Chaco, su Presidente Jose Bistoletti, solicito un incremento tarifario del 60,3 % en nombre del Gobierno de la provincia del Chaco, con el objeto de equilibrar la estructura de costos de la Empresa para el 2026. En tanto que en nuestra Provincia rige el Decreto 09/26 que establece el programa “Subsidio Provincial Esfuerzo Formoseño” mediante la aplicación de un beneficio del 30% del cargo variable asociado al Valor Agregado de Distribución (VAD) para los usuarios definidos como de bajos ingresos (N2) incluidos en el (RASE), que consuman hasta 700KVH- mes, con aplicación retroactiva de los consumos efectuados desde el 1ro de enero del 2026 hasta el 31 de marzo del presente año. Este programa se financia con recursos del Tesoro Provincial y cuyo promedio mensual, estimado asciende a $ 350 millones. Por otro lado, el financiamiento nacional para el Sistema Eléctrico en Argentina viene experimentando una reestructuración significativa bajo la gestión actual del Gobierno Nacional, enfocándose en la participación privada y la eliminación de fondos fiduciarios, destacándose la disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) en marzo de 2025 para reducir costos estatales. Tan solo el 19,86% de la recaudación del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE) se redirige a obras de transporte para asegurar la continuidad de proyectos críticos, bajo la órbita de la Secretaría de Energía, quien no ha autorizado, la energización de la Interconexión Guarambaré – Clorinda, lo que permitiría inyectar mayor energía al (SADI) por motivos que se desconocen y que de haberse permitido que ingrese fluido eléctrico desde Paraguay se hubieran evitado los colapsos energéticos en el Norte Argentino. En este momento la Empresa Transportadora TRASNEA S.A. ha llamado, ante el desentendimiento del Estado Nacional de esta interconexión, a una Licitación Privada, lo que permitirá que esta obra se encuentre operativa a fines del 2026 y primeros meses del 2027.



