Antes del inicio de clases recomiendan controlar y completar el carnet de vacunación de niñas y niños en edad escolar

La sugerencia apunta a aplicar las dosis del Calendario Nacional según la edad y actualizar los refuerzos contra el COVID-19, para comenzar el ciclo lectivo con la protección correspondiente.

A pocos días del regreso a las aulas, el Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano recordó que las vacunas incluidas en el Calendario Nacional son obligatorias y gratuitas, y se aplican en todos los vacunatorios de la provincia, tanto en capital como en el interior.

El jefe del Departamento, licenciado Julio Arroyo, explicó que durante la escolaridad existen dos momentos centrales para completar esquemas. “Hay dos etapas clave: el ingreso a la primaria, entre los 4 y 5 años, y la vacunación de los 11”, señaló.

En el caso del ingreso escolar, indicó que deben vacunarse quienes ya cumplieron 5 años o quienes los cumplirán durante 2026 y aún no recibieron las dosis correspondientes.

Para esa etapa, detalló que se aplica la segunda dosis de la vacuna triple viral, que previene sarampión, rubéola y paperas; además del refuerzo de la triple bacteriana, destinada a prevenir tétanos, difteria y tos convulsa, junto con el refuerzo de la vacuna Salk contra la poliomielitis y la segunda dosis de la vacuna contra la varicela.

Respecto de la vacunación prevista a los 11 años, Arroyo remarcó una precisión importante para este año: alcanza también a quienes cumplen esa edad durante 2026, es decir, a la cohorte de nacidos en 2015, aun cuando al momento de concurrir al vacunatorio todavía tengan 10 años.

“No hace falta esperar a que cumpla los 11: si cumple durante 2026, le corresponden igual las vacunas de esa edad”, aclaró. En esos casos, corresponde la aplicación de una dosis de vacuna HPV, el refuerzo contra la fiebre amarilla, teniendo en cuenta que Formosa es considerada zona de riesgo, una dosis de vacuna contra el meningococo y el refuerzo de la vacuna triple bacteriana acelular.

En cuanto al COVID-19, Arroyo señaló que antes del comienzo de clases es oportuno controlar si las niñas y los niños cuentan con los refuerzos al día. En quienes presentan comorbilidades o realizan tratamientos inmunosupresores, indicó que los refuerzos deben aplicarse cada seis meses; mientras que, en quienes no tienen comorbilidades, el refuerzo es anual.

Por último, remarcó que las vacunas del Calendario y las de COVID-19 pueden aplicarse en la misma visita, “sin contraindicaciones”.



