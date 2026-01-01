El caudal que ingresa a la provincia del ciclo de crecida del río Pilcomayo “sigue un curso normal”

El ingeniero Horacio Zambón, coordinador ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), se refirió al período natural de crecida de la cuenca del río Pilcomayo, cuyo ciclo se encuentra “en estos momentos en un poco más de la mitad, faltándole todavía unos 45 días”.

En ese sentido, explicó que “hasta ahora la presencia de los frentes de tormenta en el sector más importante de la alta cuenca del río Pilcomayo –fundamentalmente en territorio boliviano– han sido modestos; y hubo una sola tormenta de importancia el día 19 de enero”.

Según puntualizó el ingeniero, “esa tormenta ha permitido un ingreso de caudal hacia el Bañado La Estrella a través del sistema de correderas fluviales y la distribución de aguas con la hermana República del Paraguay en el Departamento Ramón Lista, donde se sitúa la obra del Pantalón”.

En otras palabras, ese caudal, que devino de esa tormenta en territorio boliviano, “de 800 metros cúbicos por segundo en la zona de bifurcación del Pantalón, es el que estamos viendo en estos momentos por video pasar por el Vertedero de la Ruta Provincial N° 28 con 41 centímetros de lámina de agua”, detalló.

“Ese es un valor máximo” al 18 de febrero, agregó, y de allí en más “comenzará a descender levemente”, tal como ya está sucediendo en la localidad de Fortín Soledad. “Allí está teniendo un descenso ya entre cuatro y seis centímetros diarios, lo que significa que esa tormenta que fue en Bolivia el 19 de enero ya hizo todo su efecto y ahora entramos en disminución de caudales”, precisó.

Por lo tanto, anticipó que, conforme lo está ocurriendo en Fortín Soledad, “es de esperarse que también comience a descender paulatinamente en los próximos días en la zona del Vertedero”.

Y sumó, asimismo, que “indudablemente, estas aguas enriquecen a todo el sistema hídrico por debajo de la RP N° 28”, aclarando al mismo tiempo que “no hay sectores de emergencia en estos momentos, porque es un caudal dentro de todo regulado”, gracias a “toda esa red de escurrimiento”.

En este punto, el titular de la UPCA resaltó que todo ello se da “merced a un sistema de obras y correderas fluviales del Bañado La Estrella”, que, en definitiva, “es lo que permite este abastecimiento tan importante a todo el sistema hidrológico anual” del territorio provincial, acentuó categórico.



