Aseguran que “todas las asistencias del Gobierno formoseño a paipperos, son de gran importancia”

El pasado jueves 12 de febrero, a partir de las 9 horas, en el campus de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), el Instituto PAIPPA lanzó la “siembra de segunda” de maíz, cucurbitáceas y hortalizas dirigido a productores paipperos, con una entrega total 16 variedades de semillas y bioinsumos a más de 1500 familias productoras de la región norte.

Cabe destacar, que la producción de este nuevo sistema colaborativo va a ser destinada a los sistemas nutricionales de educación salud, casas de la solidaridad, etc. De esa manera, los productores devuelven, a partir de su trabajo, una parte de la asistencia que le ha brindado el Estado oportunamente para iniciar el ciclo productivo.

“Todas las asistencias que el Gobierno formoseño le brinda a los productores son de gran importancia para los paipperos, más aún cuando se tratan de semillas ya que estas tienen un costo significativo, como así también la preparación del suelo”, acentuó el intendente de Laguna Naineck, Julio Murdoch al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Asimismo, destacó “la acción solidaria de que parte de lo producido vaya a los distintos comedores”, señalando que “este aporte es de suma importancia”.

“Esto asegura la soberanía alimentaria de la gente y más ahora en un contexto nacional económico tan difícil. Es por ello, que creo que este tipo de política, como ya lo dijo el vicegobernador (Eber Solís), solamente hay en Formosa”, poniendo en valor una vez más la decisión del Gobierno formoseño en pos de su comunidad.







