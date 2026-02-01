Nuevo Trasplante Hepático Exitoso en el HAC

El equipo de Trasplante Hepático del Hospital de Alta Complejidad "Pte. Juan Domingo Perón" (HAC), llevó a cabo con éxito un trasplante hepático a una paciente de 46 años proveniente de la provincia de Corrientes, quien había sido derivada con diagnóstico de colangitis biliar primaria con complicaciones avanzadas.

La intervención se desarrolló sin inconvenientes gracias al trabajo coordinado de un equipo multidisciplinario, la solidaridad de los donantes y sus familias, y el esfuerzo y compromiso del personal interviniente en los procesos de donación. La paciente, quien permanecía en lista de espera desde hacía varios meses, evoluciona favorablemente, fue trasladada de terapia intensiva a sala común y está próxima a recibir el alta médica.

El doctor Sebastián Paredes, responsable del Servicio de Trasplante Hepático, explicó la complejidad y alcance de esta área: "Trabajamos junto con gastroenterología, cirugía, nutrición, psicología, enfermería, laboratorio, quirófano, anestesia, banco de sangre y terapia intensiva. Muchos servicios trabajan en conjunto para poder evaluar y valorar a los pacientes en toda la etapa previa y posterior al trasplante".

El Servicio atiende principalmente a pacientes con diagnóstico de cirrosis, la principal indicación de trasplante, quienes requieren asistencia constante, internaciones frecuentes por complicaciones y seguimiento semanal o mensual según cada caso.

"Por otro lado está todo el seguimiento de los pacientes trasplantados. Semanalmente vemos pacientes recientes y también a quienes se trasplantaron hace 20 años. Aunque nuestro Servicio empezó a trasplantar en 2007, hace 19 años, también seguimos a pacientes que se trasplantaron previamente en otro lado", agregó Paredes.

El Servicio extiende su atención más allá de las fronteras provinciales, recibiendo pacientes de Chaco, Corrientes y Misiones, tanto para realizar trasplantes como para brindar seguimiento post-trasplante. También atienden casos de hepatitis aguda grave, falla hepática fulminante y tumores hepáticos, evaluando cada caso para determinar si existe indicación de trasplante, cirugía o seguimiento oncológico.

Estas intervenciones de alta complejidad son posibles gracias al firme compromiso del Gobierno de la Provincia de Formosa, que trabaja incansablemente para garantizar el acceso a la salud de calidad a todos los ciudadanos, sean o no de la provincia. El único fin es seguir mejorando la calidad de vida de todas las personas que lo necesiten, sin distinciones.

Este compromiso se refleja no solo en la inversión en tecnología y recursos, sino fundamentalmente en el equipo humano que día a día entrega su esfuerzo y dedicación. La Administración General, las Direcciones y cada personal del Hospital demuestran con hechos concretos su compromiso inquebrantable con la salud pública, trabajando coordinadamente para ofrecer servicios de excelencia que salvan vidas.

El caso de esta paciente correntina es un ejemplo más del alcance regional y la calidad de atención que caracteriza al Hospital de Alta Complejidad "Pte. Juan Domingo Perón", consolidándose como un centro de referencia en trasplantes para toda la región.



