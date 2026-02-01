Rápida intervención del Gobierno de Formosa por un fuerte temporal

Un fuerte temporal que azotó a la localidad de Misión Laishí en la tarde del pasado jueves 19 generó daños materiales a familias residentes en el centro de la localidad y en la Comunidad de Laguna Gobernador.

Así lo confirmó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el intendente del lugar, José Lezcano, quien agradeció al Gobierno de Formosa por la rápida intervención.

“Veníamos de una temperatura de 40° y una sensación térmica de 48°, y de repente nos sorprendió una tormenta que, en doce minutos, hizo estragos en la localidad”, relató, describiendo la situación previa al repentino y fuerte temporal con caída de granizo.

Inclusive, este fenómeno fue de tal magnitud, que Lezcano afirmó que se trató de “un pequeño tornado que provocó el desprendimiento de árboles, postes de energía eléctrica y a familias afectadas”, especificando que “tres de ellas son residentes de la Comunidad de Laguna Gobernador”.

Esa localidad se encuentra situada “a un poco más de tres kilómetros de Laishí, lugar en donde una familia también sufrió daños”, agregó Lezcano, pero ya “minutos después de haberse registrado este temporal que hizo estragos, por orden del gobernador Gildo Insfrán, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Gonzalez, se comunicó conmigo y se puso a disposición”.

Esta acción, la resaltó con firmeza el jefe comunal, porque aseguró que “es el claro ejemplo de que Formosa tiene un Estado presente”.

Asimismo, comentó que, en simultáneo,“junto al personal policial, el presidente del Concejo Deliberante, los trabajadores de REFSA y del hospital local, ya nos encontrábamos en terreno trabajando”.

Y detalló que primero “se procedió a retirar los árboles caídos que cortaban la Ruta Provincial N°1, seguidamente se acercaron a las familias afectadas para corroborar si sufrieron algún daño físico, situación que afortunadamente no ocurrió”.

Además, “la Policía fue la encargada de relevar la situación de cada lugar para poder informar al Gobierno del panorama general”, agregó.

Sorprendido por lo acontecido, volvió a insistir en que el temporal los tomó por sorpresa, ya que “la probabilidad de lluvia del Servicio Meteorológico era de un 25%, pero, aun así, este pequeño desastre llegó y, una vez más, quedó demostrado que el Estado provincial siempre está cerca de la gente”.

Finalmente, cerró remarcando que, si bien esta situación se trató de un desastre natural, “la rápida reacción del Gobierno provincial, de las diferentes instituciones locales y la solidaridad del pueblo, para poder responder a las necesidades que se fueron presentando, demostraron que aquello que el gobernador Insfrán pregona, que es el de estar unidos, organizados y solidarios, se cumple en Formosa, porque es una tierra con verdadera justicia social”.



