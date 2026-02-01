Arranca este jueves la distribución de los kits escolares en la ciudad capital

Como todos los años, días previos al comienzo del ciclo lectivo, se realiza la reunión de organización para la logística de distribución de los kits escolares en la ciudad capital, que arrancará este jueves 26 y culminará el viernes 27.

Por ese motivo, las autoridades de los organismos convocaron en la mañana de este miércoles 25 a la sala de conferencias de la Jefatura de Gabinete del Gobierno de Formosa a directivos de los distintos niveles educativos y todas aquellas personas que están trabajando en esta acción tan importante.

Con ella, la gestión del gobernador Gildo Insfrán reafirma su decisión de sostener con recursos provinciales a la educación pública y gratuita a pesar de la fuerte desinversión del Gobierno nacional.

El arquitecto Edgar Pérez, quien forma parte de la logística de distribución, indicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que nuevamente en este 2026 el Gobierno provincial entregará “200 mil kits escolares en toda la provincia para todos los niveles tanto de gestión pública como privada”.

“La distribución a cada establecimiento por jurisdicción, como territorialmente se divide la ciudad capital, arrancará este jueves 26 y finalizará el viernes 27, para que así el lunes 2 de marzo, día en que comienzan las clases en la provincia, se cumpla con la entrega de los kits escolares compuesta de útiles, guardapolvos y zapatillas”, confirmó.

Destacó que así, “con recursos genuinos de la provincia, la gestión del Gobernador garantiza a cada familia formoseña estos elementos prioritarios en el comienzo del ciclo lectivo 2016”, donde también, “en la apertura el gobernador Gildo Insfrán encabezará la inauguración de tres nuevos establecimientos educativos”.

Se trata de nuevas unidades que están ubicadas en los barrios Salvador Gurrieri y 28 de Junio, “en cuyas urbanizaciones se construyeron módulos habitacionales para las familias con todos los servicios”, subrayó Pérez, agregando que “la construcción de los tres edificios de los niveles Inicial, Primario y Secundario contrasta con la gestión del presidente Javier Milei, quien no inauguró ni siquiera un aula” en la Argentina.

Por el contrario, “ataca a las provincias recortándoles recursos a través del desfinanciamiento de la asistencia a los comedores, así como también la desinversión en áreas como conectividad”, por lo que señaló que “mucho menos piensa el presidente Milei en equipar con útiles e indumentaria escolar a los estudiantes”.

“En cambio la decisión del gobernador Insfrán es, con lo nuestro, construir el mobiliario escolar”, sumó también. “Esto representa una inversión de alrededor 1200 millones de pesos destinados a sostener el sector industrial maderero y fortalecer el equipamiento en las escuelas”, subrayó.



