La Policía recuperó tres motocicletas

• Las intervenciones se realizaron en la ciudad de Formosa y Palo Santo

Integrantes de la fuerza provincial recuperaron una Corven Energy, una Motomel Blitz y una Keller de 150 cilindradas, todas denunciadas como sustraídas.

El primer procedimiento se concretó el jueves último, cuando efectivos de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno, Delegación Distrito Cinco, secuestraron una motocicleta Corven Energy que había sido sustraída horas antes de una vivienda del barrio Eva Perón, de la ciudad capital.

Luego, personal de la Subcomisaría República Argentina secuestró una motocicleta Keller de 150 cilindradas abandonada en el sector conocido como “El Mangal”, en el marco de un trabajo de investigación.

La tercera intervención estuvo a cargo del personal de la Comisaría Palo Santo, el jueves último a las 11:00 horas, durante la investigación de una causa por “Robo”, en la mencionada localidad.

Durante esa actividad, los policías secuestraron una Motomel Blitz que estaba con los plásticos y sin el faro delantero.

En todos los casos, las motos fueron trasladadas hasta las dependencias policiales, donde quedaron secuestradas a disposición de la Justicia provincial; mientras que las tareas de campo continúan para detener a los autores.