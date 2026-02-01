Un gran dúo que se las trae en abril: Kevin Johansen y Liniers en Formosa

El músico Kevin Johansen y el dibujante Liniers llegan a Formosa, en el marco de una gira por el nordeste argentino. La presentación está prevista para el 23 de abril, a las 21.30, en el Cine-Teatro “Italia”. Las entradas anticipadas se pueden adquirir personalmente en Grupo “Mozart” (España 415) o vía on line a través de la plataforma www.butacauno.com.ar

La música, el humor gráfico y la amistad se unen y conjugan en el escenario durante este espectáculo original y único que cumple más de quince años. Por un lado, Kevin Johansen ofrece un recorrido por las canciones más reconocidas de su discografía, mientras Liniers las improvisa, ilustra y recrea en dibujos en tiempo real sobre una pantalla colocada en el fondo.

Un pequeño mundo de música e ilustraciones envolverá a cada espectador durante la hermosa aventura que proponen estos dos grandes artistas y amigos: un libro en vivo o un concierto ilustrado, en definitiva una oportunidad única para apreciar y disfrutar de este talentoso dúo y su arte.

Con este show han recorrido desde América Latina hasta Europa, presentándose en las salas, teatros, eventos culturales y ferias de libro más importantes. En cada lugar, un público incondicional los ha recibido con gran entusiasmo y muchas veces con entradas agotadas. En el marco de ese tour se registraron dos dvds en vivo en Buenos Aires y en México y dos libros (OOPS! y BIS) publicados por la prestigiosa Ediciones de la Flor.

Luego de un tiempo de ausencia en los escenarios, el 2023 fue el momento del esperado reencuentro y 2024, el inicio de una nueva consagración. En 2025, la fiesta continuó llegando a nuevas ciudades y territorios, gira que se extenderá a lo largo del 2026, tras el lanzamiento de un nuevo registro en vivo “Desde que te Madrid” y de un nuevo libro “Es nuestra forma de comunicarnos, Editorial Común”.