La UEAR esclareció un caso de abigeato

• Se secuestraron cerca de 500 kilos de carne

Personal especializado de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) esclareció la sustracción de vacunos de un campo ubicado en el Paraje Isla Cuba, sobre el Río Bermejo, a unos 60 kilómetros de la localidad de Ingeniero Juárez.

El ganadero afectado radicó la denuncia y los efectivos de la Delegación Juan Gregorio Bazán de la UEAR iniciaron el expediente investigativo y mediante las pruebas reunidas, el Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, ordenó un allanamiento en un campo ubicado sobre la Ruta Provincial N° 39.

Allí se constató la existencia de un colgadero clandestino en la zona de monte, de donde se secuestraron prendas de vestir, botas, ensillados con rastros de sangre, lazos, machetes y cueros de animal vacuno, entre otros elementos.

Como resultado de la investigación, detuvieron a tres hombres e incautaron alrededor de 500 kilos de carne vacuna, restituidos al ganadero afectado, según lo ordenado por las autoridades judiciales.

Esta investigación, que contó con la colaboración de distintas secciones de la UEAR, Delegación Policía Científica, entre otras áreas, refleja el alto compromiso de los efectivos en la prevención y respuesta ante hechos de abigeato, así como el constante trabajo conjunto con ganaderos y encargados de campos. (