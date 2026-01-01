Zoonosis informó días y horarios de atención durante la temporada de verano

La Municipalidad de Formosa, mediante la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, informó los días y horarios de atención durante el receso de verano para continuar cuidando la salud y el bienestar de los animales de compañía.

En ese marco, precisaron que seguirán al alcance de los vecinos los habituales servicios en los siguientes días y horarios: en el CeMAA de la Av. Néstor Kirchner, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, en la Sala Velatoria del B° República Argentina, de 8 a 12 y en el CeMuAr, del B° San Juan Bautista, los martes y jueves de 8 a 12.

En los lugares antes citados continuarán brindándose las prestaciones de atención primaria, vacunación antirrábica y desparasitaciones, por orden de llegada, y para la castración solicitando turno previamente al teléfono 3704-605703 o de forma presencial.

Por último, se sugiere llevar una botella o recipiente con agua para dar de beber a los animales durante la espera para la atención clínica, que presenta actualmente una alta demanda, ya que las que concurren para cirugía van en ayunas.



