Habrá un importante despliegue sanitario durante la colonia de vacaciones

Los controles integrales se realizarán durante la temporada de verano en todos los natatorios provinciales, para garantizar que las infancias disfruten del verano en condiciones óptimas de salud.

Este lunes 5, en el marco del inicio de la colonia de vacaciones 2026, equipos multidisciplinarios del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa realizaron controles médicos y de vacunación en el Complejo Paraíso de los Niños y en el Parque Acuático “17 de Octubre”.

Al respecto, la doctora Laura Filippini, subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel, señaló a AGENFOR que el equipo de profesionales de la cartera de salud provincial, estuvieron trabajando “desde horas tempranas tanto en el Paraíso de los Niños como en el Parque Acuático”.

Precisó que “conformado por médicos, enfermeros, odontólogos y obstetras, realizaron el examen físico para todos los niños que iban a ingresar a la pileta y no contaban con certificado de aptitud”, recordando que esto se desplegará durante toda la temporada en ambos natatorios provinciales, para garantizar que disfruten del verano en condiciones óptimas de salud.

De este modo, indicó que “además de examinarlos, el principal objetivo es detectar alguna patología, como las cardíacas, pequeñas hernias o alguna otra lesión”, y explicó que “si se llega a encontrar algo, se realiza la conexión con los especialistas o con el centro de salud, depende del domicilio de cada niño; o si es del interior, con el hospital, para que haga la interconsulta correspondiente”.

Asimismo, adelantó que “que una vez por semana se van a dar charlas odontológicas para todos los grupos que asisten”, destacando que “se hará todo lo que sea para la prevención y promoción de la salud, que siempre es lo que nos recalca nuestro gobernador Gildo Insfrán, para no llegar tarde cuando ya tienen lesiones”.

Por todo esto, la doctora Filippini consideró que la colonia funciona además como “una herramienta estratégica de salud pública”, resaltando que se realiza también la revisión de carnets y actualización de vacunas mediante el sistema informático de la provincia.







