Se habilita este martes “Parque Arenas” con atractivos para el disfrute familiar

La temporada veraniega 2026 podrá disfrutarse desde mañana en el balneario municipal “Parque Arenas”,que quedará habilitado luego de las recientes tareas que dejaron el lugar en condiciones para recibir nuevamente a vecinos y turistas, obra enmarcada en la política de recuperación y creaciónde nuevos espacios que viene impulsando la comuna capitalina.

Cabe recordar que el este espacio recuperado por la gestión del intendente, Jorge Jofré, comprende una superficie que arranca desde cercanía a lo que se conocía como Banco Marina hasta la Vuelta de Gómez, abarcando una gran superficie que fue transformada en un espacio recreativo al aire libre, con la particularidad que este año, a los 200 metros existentes en la zona balneariase agregaron otros 100 más, expandiendo el sector para mayor comodidad.

El área está dividida en sector de miradores, sector de avistaje de aves y otras especies autóctonas, sector de parrilleros, sector de actividades deportivas y recreativas, paradores, el sector del balneario, sector de pesca, y sector gastronómico y otros servicios anexos a playa, como alquiler de sombrillas y silletas.

Desde la coordinación de lugar informaron que, los días y horarios habilitados para ingresar al agua serán de lunes a domingo, de 9.30 a 20 hs.

Finalmente destacaron que el lugar contará con servicio de emergencia durante toda la temporada, con al acompañamiento del SIPEC, y que el área para bañarse quedará habilitada una vez que el boyado esté en el río señalizando la zona de ingreso al agua.







