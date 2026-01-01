Zambón explicó cómo afecta a la provincia las lluvias en la alta cuenca del río Pilcomayo

En comunicación con AGENFOR, el ingeniero Horacio Zambón, quien es coordinador Ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), se refirió al comportamiento del río Pilcomayo en contexto de las intensas lluvias en la alta cuenca y de qué manera podría afectar a la provincia de Formosa.

“El domingo se empezó a desarrollar un frente de tormenta que azotó a toda nuestra región del Norte argentino, fundamentalmente nos tocó a la provincia de Formosa en primer término”, indicó.

Asimismo, el funcionario recordó que, el pasado domingo 18 de enero, cayeron 23 milímetros de precipitaciones por la mañana y, luego, la lluvia se desplazó hacia el oeste para terminar en territorio salteño, jujeño y boliviano cuyo desarrolló se dio durante toda la noche.

“Y la información que tenemos esta mañana, bien tempranito, son los resultados de cómo evolucionaron los importantes ríos tanto Bermejo como Pilcomayo, porque ambos ríos tienen sus nacientes en ese sector de cuenca. Parte de Tarija en Bolivia, parte en Salta y parte en Jujuy”, añadió.

En lo que respecta al Pilcomayo, señaló Zambón, las precipitaciones se localizaron en sectores de Puente Aruma y Villamontes y, hasta el momento, la caída de agua ronda entre 96 y 98 milímetros que son, consideró, “valores realmente importantes para todo este sector”.

De esta manera, explicó que cuando ocurren estas lluvias intensas, primero, es porque “es en un corto periodo de tiempo”, por ejemplo, “estábamos viendo a eso de las 10 de la noche cómo se venía registrando y a las cuatro de la mañana ya había culminado casi en un porcentaje muy alto”.

“O sea, en seis horas prácticamente se desarrolló todo el fenómeno. Ahora, en un sector de la cuenca del río Pilcomayo, no en toda, porque no estuvo en la parte superior de la Cordillera de Los Antes, no llegó a los 4500 metros sobre el nivel del mar”, aclaró.

Zambón, en ese marco, advirtió que “de ahora en más, hay 12 horas de traslado de onda de lo que es Puente Aruma hasta Villamontes” por lo que, anticipó, “tipo 18 o 19 horas podremos estar teniendo una información más precisa para evaluar el monto del caudal que estaría ingresando”.

“De todos modos, por la curva misma de Puente Aruma, es un caudal que en este periodo normal de crecidas, y me estoy refiriendo desde Navidad del 2025 hasta la fecha, y que va a durar entre 90 y 100 días, como es normal estadísticamente, este sería el pico más importante que ha sucedido hasta el 19 de enero”, fundamentó.

Y anticipó que es un pico “que va a entrar a territorio formoseño, indudablemente, en 24 o 30 horas aproximadamente”.

Proyecto Pantalón

En otro orden, el referente del área, habló sobre la obra del Proyecto Pantalón y trajo a la memoria que así denominan al sector terminal del río Pilcomayo porque “llega con una configuración hídrica hasta ese sector” y “tiene un ancho y una pendiente importantes”.

“Un estilo de río que, indudablemente, es característico de todas las regiones chaqueñas, de pendiente suave, y luego a partir de ahí, recordemos que hubo todo un proceso de relleno de sedimentos a lo largo de todos los años”, destacó.

Y especificó: “Algunas veces se hace un promedio y se calcula entre 10 o 12 kilómetros por año, hasta que en el año 1991, en un acuerdo de partes entre Argentina y Paraguay, se realiza de común acuerdo las obras experimentales al efecto de lograr un reparto de aguas”.

En ese contexto, esbozó, del lado formoseño “lo hemos bautizado como Proyecto Pantalón” y es “una estructura hídrica que mantiene ya, desde el año 91 a la fecha, una vigencia y una existencia, algunas veces con más caudal para un lado, más para el otro, pero lo importante es que tiene que seguir conviviendo, así no sean también iguales los repartos”.

A su vez, el coordinador lamentó que, desde hace un par de años, “se ha cerrado la presencia activa y la visión de Nación” por lo que, aseveró, “estamos totalmente huérfanos”.

“De hecho, la carga principal la lleva la provincia de Formosa, con sus recursos, su accionar, sus técnicos propios porque, lamentablemente, ya llevamos dos años sin presencia activa del Gobierno nacional en un tema de relevancia”, destacó.

Y aseguró que “el río Pilcomayo, en la República Argentina, es una de las cuencas más importantes y únicas, no sólo en el país, sino en el continente americano y en el mundo, por la cantidad de sedimentos y la dinámica que trae”.

Es decir, profundizó Zambón, “es una cuenca hídrica totalmente diferente a todas las normales que tienen un periodo de tranquilidad y demás” ya que “aquí se conjugan factores, además de tres países, de costumbres diferentes, que igualmente son temas a tratar y a resolver”.

“Pero, fundamentalmente, me refiero a lo que es el proceso erosivo en la alta cuenca, el traslado a la cuenca inferior y el manejo del sedimento, porque no llega al río Paraguay como lo hace sí el río Bermejo. Las dos cuencas tienen nacimiento en sectores iguales, tienen traslado de sedimentos, pero uno solo, el Bermejo, si lo lleva, alcanza a descargar en el Paraguay primero, luego al Paraná y finalmente a lo que es el sector de la cuenca del río de la Plata”, cerró.



