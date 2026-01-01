Norma Ríos destacó el crecimiento regional de RIMEL

La presidenta de RIMEL (Red Internacional de Líderes Empresariales), Norma Ríos, realizó un balance positivo del trabajo desarrollado por la organización, destacando el crecimiento institucional y la consolidación de la red en distintos países de Latinoamérica.

Según explicó, RIMEL logró fortalecer su presencia regional con actividad sostenida en Argentina, México y Paraguay, promoviendo la integración empresarial, el trabajo colaborativo y la generación de nuevas oportunidades de negocios entre sus integrantes.

Ríos remarcó además la importancia del acompañamiento permanente a los emprendimientos, con el objetivo de garantizar su sustentabilidad en el tiempo, evitar la caída de proyectos productivos y fomentar un crecimiento sólido y sostenido del sector empresario.

En ese marco, adelantó que para este año se encuentra en plena organización una misión comercial, orientada a la apertura de nuevos mercados, el fortalecimiento de vínculos internacionales y la creación de oportunidades concretas para las empresas que forman parte de la red.

Rios destacó además que RIMEL cuenta con personería jurídica en la provincia de Formosa y que nació a partir de una decisión política, con el propósito de seguir apostando por los empresarios y empresarias de la región, así como también de visibilizar la cultura local, entre otros aspectos vinculados al turismo.

Finalmente, la presidenta de RIMEL valoró el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Formosa al sector empresario, resaltando el contacto permanente, la implementación de programas específicos, el acceso a créditos y las capacitaciones brindadas, factores que consideró fundamentales para el fortalecimiento de las actividades productivas.