Casco aseguró que el Gobierno provincial asiste a productores afectados por la crecida del Pilcomayo

El titular del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, conversó con la Agencia de Noticias de Formosa acerca de la permanente asistencia que lleva a cabo el Gobierno provincial a productores que fueron afectados por la crecida del río Pilcomayo y aseguró que son diversas las carteras del Poder Ejecutivo que se hacen presente en las diferentes localidades.

“Hace poquitos días estuvimos en Campo del Cielo, viendo los trabajos que está haciendo Vialidad Provincial en la barrera de contención, y la verdad que, para defender al pueblo, el trabajo que se hace todos los años es impresionante, imponente”, indicó.

Y añadió: “Porque tenemos todas las localidades que están, en este momento, resguardadas de la crecida anual del Bañado La Estrella, donde la Provincia hace una fuerte inversión en la contención y el mantenimiento de las barreras”.

En lo que respecta al IPAIPPA, señaló el funcionario, supervisaron la producción de Campo del Cielo y recorriendo las chacras de los paipperos originarios de allí; al mismo tiempo que, anticipó, que esta semana seguirán por otras comunidades del oeste provincial.

Destacó, asimismo, el “trabajo importante” que está realizando el Área Administrativa del Ministerio de Producción y Ambiente, con reuniones con productores paipperos, “para ver todo lo que sea el tema de descomprimir los campos, de hacer una venta directa y ver la necesidad que surja”.

“Nosotros vemos el movimiento de la hacienda, en esta época el productor ya les lleva a los campos más altos, donde también se ve la calidad, porque tenemos que destacar que este año hemos tenido muy buenas lluvias, el animal se encuentra en buenas condiciones, así que se dan las condiciones para que el productor, si decide, en estos meses adelante, poder vender”, explicó.

Y garantizó que, para ello, es imprescindible contar con un “Gobierno presente para que vendan al precio y al peso justo”.

Casco aseguró, además, que “tenemos muy buena producción” ganadera y agrícola y recordó que, el año pasado, “tuvimos una siembra de primera que ha salido muy bien” por lo que “tenemos muy buena calidad de productos”; y, adelantó, “estamos a pocos días de empezar a trabajar la siembra de segunda en toda la provincia”.

“El productor está preparado para afrontar lo que venta y espera también este acompañamiento que va a empezar a partir de febrero, una siembra muy diversificada, con mucha variedad de producción, que no solo va a permitir fortalecer a través de un aporte solidario al Plan Nutrir, sino también las ferias que hacemos en todo el interior provincial y en la Ciudad de Formosa”, esbozó.

Y especificó que, en esta época, las ferias comercializan diversas hortalizas, frutas, cucurbitáceas, huevos caseros, queso criollo, miel, entre otros productos de “excelente precio y calidad”.



